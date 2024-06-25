Ресторанний делікатес на вашій тарілці: готуємо фаршировані квіти цукіні

25 червня 2024, 13:50
Читать новость на русском

Джерело:

Masha Shmidt

Якщо ви ніколи не куштували квіти цукіні, обов'язково спробуйте їх приготувати. Це зовсім не важко, а страва смакуватиме, як в ресторані.

Ця вишукана закуска популярна в італійській та взагалі всій середземноморській кухні. Вона точно здивує ваших близьких.

Варто спробувати Так швидко, що ви й оком не встигнете змигнути: геніальний рецепт лисичок в сметані

Фаршировані квіти цукіні

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 10 квіток цукіні;
– 150 грамів м'якого козячого сиру;
– 1 червона цибуля;
– 0,5 червоного солодкого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 100 грамів олії;
– 1 гілочка базиліку.
Для кляру:
– 0,5 склянки борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 0,5 склянки мінеральної газованої води;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Дуже акуратно приберіть тичинки з квіток.
  2. На пательні з невеликою кількістю олії на середньому вогні обсмажте дрібно нарізані кубиками цибулю, перець та часник. Посоліть, поперчіть.
  3. Змішайте підсмажені овочі з козячим сиром.
  4. Маленькою ложечкою нафаршируйте квітки та закрутіть пелюстки.
  5. На пательні добре розігрійте олію на середньому вогні.
  6. Змішайте борошно з крохмалем, водою та сіллю.
  7. Опустіть квітку в кляр, щоб він покрив її всю. Обсмажуйте в олії до золотистості з двох сторін по 2 – 3 з кожного боку.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.
Автор: Ольга Котів