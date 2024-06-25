Ресторанний делікатес на вашій тарілці: готуємо фаршировані квіти цукіні
25 червня 2024, 13:50Читать новость на русском
Джерело:Masha Shmidt
Якщо ви ніколи не куштували квіти цукіні, обов'язково спробуйте їх приготувати. Це зовсім не важко, а страва смакуватиме, як в ресторані.
Ця вишукана закуска популярна в італійській та взагалі всій середземноморській кухні. Вона точно здивує ваших близьких.
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Фаршировані квіти цукіні
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 10
– 10 квіток цукіні;
– 150 грамів м'якого козячого сиру;
– 1 червона цибуля;
– 0,5 червоного солодкого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 100 грамів олії;
– 1 гілочка базиліку.
Для кляру:
– 0,5 склянки борошна;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 0,5 склянки мінеральної газованої води;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Дуже акуратно приберіть тичинки з квіток.
- На пательні з невеликою кількістю олії на середньому вогні обсмажте дрібно нарізані кубиками цибулю, перець та часник. Посоліть, поперчіть.
- Змішайте підсмажені овочі з козячим сиром.
- Маленькою ложечкою нафаршируйте квітки та закрутіть пелюстки.
- На пательні добре розігрійте олію на середньому вогні.
- Змішайте борошно з крохмалем, водою та сіллю.
- Опустіть квітку в кляр, щоб він покрив її всю. Обсмажуйте в олії до золотистості з двох сторін по 2 – 3 з кожного боку.