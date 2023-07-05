Королівський рецепт – фаршировані квіти цукіні до святкового столу

Шукаєте щось незвичне, але дуже смачне до святкового столу? Спробуйте популярну європейську закуску з квітів цукіні, які можна з легкістю придбати на нашому ринку.

Фаршировані квіти цукіні або гарбуза відмінний варіант для закуски чи до основної страви. Їх часто готують в Італії: фарширують сирними начинками, або додають до піци.

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В Україні готувати квіти цукіні чи гарбуза готують не так часто, але поступово цей продукт приживається на наших столах.

Рецепт запечених квітів цукіні з сирною начинкою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 25 – 30 штук квітів цукіні;– 350 грамів рікоти;– 250 грамів листя шпинату;– 50 грамів цибулі;– 25 грамів вершкового масла;– мускатний горіх;– сіль;– чорний мелений перець;– мелені сухарі;– тертий пармезан;– олія.

Приготування:

Нарізаємо дрібненько цибулю і смажимо її на вершковому маслі до початку зарум’янення. Додаємо листя шпинату і "обсмажуємо" їх до тих пір поки вони перестануть випускати воду.

Додаємо сіль, перець, мускатний горішок і охолоджуємо.

Змішуємо з рікотою, можна додати трішки пармезану для більш насиченого смаку.

Квіти гарбуза чи цукіні миємо і зачищаємо від зелених маленьких листочків та видаляємо маточки з тичинками.

За допомогою кондитерського кулька фаршируємо квіти, злегка загортаючи кінчики пелюсток. Викладаємо на деко, посипаємо смачними сухарями, пармезаном і поливаємо оливковою олією.

Запікаємо у духовці під верхнім грилем при температурі 220 градусів буквально хвилин 6 – 7 хвилин, доки не почнуть румʼянитись.

Фарш можна брати будь-який: білий рибний мус, рататуй і козиний сир.

Смачного!

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