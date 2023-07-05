Королівський рецепт – фаршировані квіти цукіні до святкового столу
5 липня 2023, 14:19Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Шукаєте щось незвичне, але дуже смачне до святкового столу? Спробуйте популярну європейську закуску з квітів цукіні, які можна з легкістю придбати на нашому ринку.
Фаршировані квіти цукіні або гарбуза відмінний варіант для закуски чи до основної страви. Їх часто готують в Італії: фарширують сирними начинками, або додають до піци.
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В Україні готувати квіти цукіні чи гарбуза готують не так часто, але поступово цей продукт приживається на наших столах.
Рецепт запечених квітів цукіні з сирною начинкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 25 – 30 штук квітів цукіні;
– 350 грамів рікоти;
– 250 грамів листя шпинату;
– 50 грамів цибулі;
– 25 грамів вершкового масла;
– мускатний горіх;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мелені сухарі;
– тертий пармезан;
– олія.
Приготування:
- Нарізаємо дрібненько цибулю і смажимо її на вершковому маслі до початку зарум’янення. Додаємо листя шпинату і "обсмажуємо" їх до тих пір поки вони перестануть випускати воду.
- Додаємо сіль, перець, мускатний горішок і охолоджуємо.
- Змішуємо з рікотою, можна додати трішки пармезану для більш насиченого смаку.
- Квіти гарбуза чи цукіні миємо і зачищаємо від зелених маленьких листочків та видаляємо маточки з тичинками.
- За допомогою кондитерського кулька фаршируємо квіти, злегка загортаючи кінчики пелюсток. Викладаємо на деко, посипаємо смачними сухарями, пармезаном і поливаємо оливковою олією.
- Запікаємо у духовці під верхнім грилем при температурі 220 градусів буквально хвилин 6 – 7 хвилин, доки не почнуть румʼянитись.
- Фарш можна брати будь-який: білий рибний мус, рататуй і козиний сир.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати курочку з броколі в китайському стилі.