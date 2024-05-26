Такі смачні, що хочеться облизати тарілку: готуємо розкішні фаршировані перці без рису
26 травня 2024, 23:52Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Фаршировані перці готуються дуже просто. Зазвичай у начинку додають рис, проте не в цьому рецепті.
Обов'язково спробуйте втілити його в життя. Такі перці вам точно сподобаються.
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Фаршировані перці
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 6 перців;
– 400 грамів фаршу;
– 2 цибулини;
– 2 морквини;
– 1 зубчик часнику;
– паприка, карі, сіль, перець до смаку;
– олія для смаження.
Заливка:
– 250 мілілітрів томату;
– 1 цибулина;
– 2 морквини;
– 1 перець.
Дивіться, як приготувати фаршировані перці: відео
Приготування:
- Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на терці. Обсмажте на невеликій кількості олії до золотистої скоринки. Додайте фарш і натертий часник, посоліть до смаку. Обсмажуйте 7 – 10 хвилин, після чого зніміть з плити.
- До фаршу додайте улюблені спеції. Добре перемішайте.
- Перці гарно промийте та зріжте верхню частину з хвостиком. Почистьте від насіння та зайвої шкірки, посоліть та наповніть підсмаженим фаршем. Накрийте "шапочкою".
- Для засмажки обсмажте дрібно порізану цибулю та натерту моркву до золотистої скоринки, додайте довільно порізаний перець та томат.
- Залийте перці заливкою та поставте в розігріту до 180 градусів на 35 – 45 хвилин.