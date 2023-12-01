Проста закуска на всі випадки життя: рецепт французьких фаршированих яєць "Мімоза"
1 грудня 2023, 18:42Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Усім відомі яйця "Мімоза" насправді французького походження. Обов'язково спробуйте їх приготувати, адже французька кухня ще ніколи не була такою близькою та простою.
Для по-справжньому смачних фаршированих яєць краще використовувати простий домашній майонез. Начинку можна викладати за допомогою звичайної ложки, проте якщо ви хочете зробити страву гарнішою, скористайтеся кондитерським рукавом.
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Фаршировані яйця "Мімоза" – покроковий рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 6 яєць;
– 1 столова ложка домашнього майонезу;
– 1 столова ложка шніту або зеленої цибулі (лише зеленої частини);
– третина чайної ложки солі;
– 3 – 4 листки салату.
Приготування:
- 6 яєць відваріть круто, охолодіть та почистьте. Потім розріжте їх навпіл та за допомогою чайної ложки обережно вийміть жовтки.
- Зелену цибулю чи шніт дрібно наріжте.
- Половину всіх жовтків перетріть із 1 столовою ложкою майонезу, 1 столовою ложкою цибулі та третиною чайної ложки солі. Утвореною пастою начиніть половинки яєць.
- Решту жовтків розітріть в крихту і посипте вже нафаршировані яйця.
- Подавайте готову страву на листках салату.