Проста закуска на всі випадки життя: рецепт французьких фаршированих яєць "Мімоза"

1 грудня 2023, 18:42
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Джерело:

Євген Клопотенко

Усім відомі яйця "Мімоза" насправді французького походження. Обов'язково спробуйте їх приготувати, адже французька кухня ще ніколи не була такою близькою та простою.

Для по-справжньому смачних фаршированих яєць краще використовувати простий домашній майонез. Начинку можна викладати за допомогою звичайної ложки, проте якщо ви хочете зробити страву гарнішою, скористайтеся кондитерським рукавом.

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Фаршировані яйця "Мімоза" – покроковий рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
6 яєць;
– 1 столова ложка домашнього майонезу;
– 1 столова ложка шніту або зеленої цибулі (лише зеленої частини);
– третина чайної ложки солі;
– 3 – 4 листки салату.

Приготування:

  1. 6 яєць відваріть круто, охолодіть та почистьте. Потім розріжте їх навпіл та за допомогою чайної ложки обережно вийміть жовтки.
  2. Зелену цибулю чи шніт дрібно наріжте.
  3. Половину всіх жовтків перетріть із 1 столовою ложкою майонезу, 1 столовою ложкою цибулі та третиною чайної ложки солі. Утвореною пастою начиніть половинки яєць.
  4. Решту жовтків розітріть в крихту і посипте вже нафаршировані яйця.
  5. Подавайте готову страву на листках салату.
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Автор: Ольга Котів