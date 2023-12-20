Улюблена бюджетна закуска на Новий рік: рецепт фантастичних фаршированих яєць з грибами

20 грудня 2023, 23:59
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Джерело:

vistovska_cooking

Фаршировані яйця – класична новорічна закуска. Варіацій цієї страви є безліч, і кожна з них смачна.

Скористайтесь цим простим рецептом з грибами. Така закуска вийде дуже апетитною та бюджетною.

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Фаршировані яйця з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 150 грамів шампіньйонів;
– 1 столова ложка майонезу;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Шампіньйони дуже дрібно наріжте і посмажте до золотистості.
  2. Відварені круто яйця розріжте та вийміть жовтки.
  3. До жовтків додайте обсмажені грибочки, майонез і сіль до смаку. Добре перемніть начинку виделкою.
  4. Начиніть білки, посипте зеленою цибулькою і подавайте.
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Автор: Ольга Котів