Їх завжди змітають першими: готуємо нереально смачні фаршировані яйця до святкового столу

26 березня 2024, 20:10
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Мабуть, жоден український святковий стіл не обходиться без фаршированих яєць. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом, адже вони фантастично смачні.

Цей рецепт розробили у паризькій редакції журналу ELLE. Такі легкі фаршировані яйця прикрашають цибулею шніт, але ви можете використати будь-яку зелень.

Варто спробувати Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"

Фаршировані яйця "Мімоза"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 12 яєць;
– 125 грамів тунця у власному соку;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка олії;
– 1 столова ложка хересного оцту;
– 1 чайна ложка кунжутної олії;
– шніт цибуля, сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть яйця на круто, остудіть та почистьте. Розріжте горизонтально навпіл. Вийміть жовтки й перекладіть в окрему миску.
  2. Зробіть майонез для начинки: змішайте яєчний жовток, гірчицю, оцет, обидва види олії, сіль й добре збийте вінчиком.
  3. Додайте до жовтків тунець, попередньо зливши рідину. Розімніть інгредієнти виделкою і змішайте з майонезом.
  4. Подрібніть цибулю шніт. Викладіть начинку в яєчні половинки й прикрасьте цибулею. За бажанням посипте сіллю й меленим перцем.
Любите тунець? Спробуйте приготувати цю просту, але дуже смачну намазку з крем-сиром.
Автор: Ольга Котів