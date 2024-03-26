Їх завжди змітають першими: готуємо нереально смачні фаршировані яйця до святкового столу
26 березня 2024, 20:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мабуть, жоден український святковий стіл не обходиться без фаршированих яєць. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом, адже вони фантастично смачні.
Цей рецепт розробили у паризькій редакції журналу ELLE. Такі легкі фаршировані яйця прикрашають цибулею шніт, але ви можете використати будь-яку зелень.
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Фаршировані яйця "Мімоза"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
– 12 яєць;
– 125 грамів тунця у власному соку;
– 1 жовток;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка олії;
– 1 столова ложка хересного оцту;
– 1 чайна ложка кунжутної олії;
– шніт цибуля, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть яйця на круто, остудіть та почистьте. Розріжте горизонтально навпіл. Вийміть жовтки й перекладіть в окрему миску.
- Зробіть майонез для начинки: змішайте яєчний жовток, гірчицю, оцет, обидва види олії, сіль й добре збийте вінчиком.
- Додайте до жовтків тунець, попередньо зливши рідину. Розімніть інгредієнти виделкою і змішайте з майонезом.
- Подрібніть цибулю шніт. Викладіть начинку в яєчні половинки й прикрасьте цибулею. За бажанням посипте сіллю й меленим перцем.