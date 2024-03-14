Король будь-якого столу: як просто приготувати фаршированого коропа – гості оближуть тарілки
14 березня 2024, 21:25Читать новость на русском
Джерело:Cookpad
Фарширований короп – справжня ресторанна страва. Однак готувати його не важко.
Тому такою стравою можна потішити рідних не лише на свято. З цим рецептом процес приготування мине зовсім без стресу.
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Рецепт фаршированого коропа
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1,5 кілограма коропа;
– 300 грамів курячого філе;
– 2 великі цибулини;
– 1 велика морквина;
– 2 зубчики часнику;
– 3 яєчні білки;
– 1 черства булка;
– 200 грамів молока;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Почистьте рибу від луски та зніміть з неї шкіру.
- Відділіть м'ясо від кісток і перемеліть разом з курячим філе та пересмаженими подрібненими морквою та цибулею.
- Замочену в молоці булку відтисніть і додайте до фаршу. Вимішайте разом зі спеціями, сіллю та часником.
- Збийте білки в круту піну і легкими рухами вимішайте з фаршем.
- Нафаршируйте шкіру коропа і запікайте його в розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин.