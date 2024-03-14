Король будь-якого столу: як просто приготувати фаршированого коропа – гості оближуть тарілки

Фарширований короп – справжня ресторанна страва. Однак готувати його не важко.

Тому такою стравою можна потішити рідних не лише на свято. З цим рецептом процес приготування мине зовсім без стресу.

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Рецепт фаршированого коропа

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

– 1,5 кілограма коропа;– 300 грамів курячого філе;– 2 великі цибулини;– 1 велика морквина;– 2 зубчики часнику;– 3 яєчні білки;– 1 черства булка;– 200 грамів молока;– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Почистьте рибу від луски та зніміть з неї шкіру. Відділіть м'ясо від кісток і перемеліть разом з курячим філе та пересмаженими подрібненими морквою та цибулею. Замочену в молоці булку відтисніть і додайте до фаршу. Вимішайте разом зі спеціями, сіллю та часником. Збийте білки в круту піну і легкими рухами вимішайте з фаршем. Нафаршируйте шкіру коропа і запікайте його в розігрітій до 180 градусів духовці 45 – 50 хвилин.