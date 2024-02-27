Ви забудете про Шубу та Вінегрет: готуємо фінський салат з буряка
27 лютого 2024, 22:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо вам набридли Шуба та Вінегрет, скористайтеся цим рецептом. Фінський салат з буряком здивує вас простотою та смаком.
Компанію буряку складе кисленьке яблуко та свіжий огірок. Традиційно такий салат заправляють сметаною.
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Фінський салат з буряка
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 3 буряки;
– 4 картоплини;
– 5 морквин;
– 1 цибулина;
– 1 свіжий огірок;
– 1 яблуко;
– сіль, чорний мелений перець до смаку;
– 200 грамів сметани.
Приготування:
- Почистьте та вимийте буряки, розріжте навпіл, покладіть у каструлю та залийте водою, щоб вона покрила їх повністю. Варіть на середньому вогні до готовності. Воду, в якій варилися буряки, процідіть.
- Очистьте та вимийте картоплю й моркву. Зваріть овочі до готовності.
- Тим часом почистьте і наріжте кубиками цибулю. Помитий огірок та яблука також подрібніть кубиками.
- Те ж саме зробіть з усіма відвареними овочами. Змішайте всі інгредієнти у мисці, посоліть та поперчіть.
- До сметани додайте 2 столові ложки бурякового відвару та добре перемішайте. Заправте цим соусом салат.