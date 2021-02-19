Фокача зі стручковою квасолею: рецепт Джеймі Олівера

19 лютого 2021 , 21:55
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Джерело:

Інстаграм Джеймі Олівера

Відомий англійський шеф-кухар, ресторатор Джеймі Олівер поділився з читачами своїм улюбленим рецептом пирога зі стручковою квасолею.

Фокача популярна в італійській кухні. Корж, який готують як основу для піци з додаванням дріжджів. Фокачі бувають солоні й солодкі.

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Фокача зі стручковою квасолею

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 500 грамів борошна;
– 1 пакетик сухих дріжджів;
– оливкова олія;
– 750 грамів стручкової квасолі (або замороженої);
– 4 зубчику часнику;
– 1 пучок петрушки;
– 50 грамів твердого сиру (пекоріно або пармезан);
– 1 лимон;
– 30 грамів панірувальних сухарів;
– морська сіль.
  1. Для приготування пирога ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці змішайте борошно з сіллю.
  3. У мисці з тепловою водою (300 мілілітрів) змішайте дріжджі, залиште на декілька хвилин. Дріжджі додайте у борошно, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником і залиште на 1 годину при кімнатній температурі.
  4. Почистіть часник, подрібніть ножем.
  5. Петрушку помийте, подрібніть ножем.
  6. Сир натріть на тертці.
  7. У мисці з'єднайте часник з петрушкою, додайте оливкову олію, тертий сир, лимонний сік, цедру, перемішайте. Помийте стручкову квасолю, змішайте з часником.
  8. Деко змастіть маслом, присипте панірувальними сухарями.
  9. Тісто розкатайте на два коржі. Викладіть один корж на деко, викладіть начинку, розподіліть, зверху накрийте другим коржем, збризніть оливковою олією з сіллю.
  10. Розігрійте духовку до 220 градусів, відправте запікатись 25 хвилин до золотої скоринки.
  11. Викладіть готовий пиріг на тарілку. Смачного!