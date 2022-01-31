Обов'язково приготуйте французькі сендвічі з яловичиною на сніданок або перекус. Також їх можна брати із собою на роботу чи в дорогу.
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Окрім нового рецепта сендвічів ви опануєте тонкощі приготування яловичини в мультиварці. Відтепер вона завжди виходитиме у вас соковитою та м'якою.
Рецепт французького сендвіча з томленою яловичною
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 6
Фото Café delites
Приготування:
- Присмачте яловичину сіллю, перцем і гранульованим часником.
- Розігрійте олію у великій сковороді або каструлі на середньому вогні. Обсмажте м'ясо з усіх боків до рум’яної скоринки. Перекладіть його на тарілку.
- Обсмажте кружальця цибулі до м’якості на сковорідці після м'яса. Додайте подрібнений часник і обсмажте до появи аромату (приблизно 30 секунд).
- Помістіть печеню до чаші мультиварки. Додайте обсмажену цибулю, овочевий бульйон, консоме і вустерський соус.
- Готуйте страву на повільному вогні 6 – 8 годин або на високому – 3 – 4 години. Яловичина має стати м'якою.
Фото Café delites
- Протягом останніх 10 хвилин приготування розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть хліб хоґі на деко.
Фото Café delites
- Дайте готовому м'ясу постояти 10 хвилин, потім наріжте на шматочки. Соус, що залишився після приготування м'яса, процідіть крізь сито до мисочки.
- Змастіть половинки булочок вершковим маслом, викладіть між ними скибочки м’яса та сиру. Підсмажте сендвічі в розігрітій духовці протягом 5 хвилин.
- Подавайте французькі сендвічі з м'ясним соусом.
Смачного!