Обов'язково приготуйте французькі сендвічі з яловичиною на сніданок або перекус. Також їх можна брати із собою на роботу чи в дорогу.

Читайте також Желатин не знадобиться: готуємо домашній холодець правильно

Окрім нового рецепта сендвічів ви опануєте тонкощі приготування яловичини в мультиварці. Відтепер вона завжди виходитиме у вас соковитою та м'якою.

Рецепт французького сендвіча з томленою яловичною

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 6



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка меленого чорного перцю;

– 1 чайна ложка гранульованого часнику;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 2 чайні ложки подрібненого часнику;

– 400 – 500 мілілітрів овочевого бульйону;

– 400 – 500 мілілітрів яловичого консоме (наваристого бульйону або пива Guinness);

– 2 столові ложки вустерського соусу;

– 6 булочок хоґі (довгастих, без кунжуту);

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 6 скибочок сиру.

Приготування:

Присмачте яловичину сіллю, перцем і гранульованим часником.

Розігрійте олію у великій сковороді або каструлі на середньому вогні. Обсмажте м'ясо з усіх боків до рум’яної скоринки. Перекладіть його на тарілку.

Обсмажте кружальця цибулі до м’якості на сковорідці після м'яса. Додайте подрібнений часник і обсмажте до появи аромату (приблизно 30 секунд).

Помістіть печеню до чаші мультиварки. Додайте обсмажену цибулю, овочевий бульйон, консоме і вустерський соус.

Готуйте страву на повільному вогні 6 – 8 годин або на високому – 3 – 4 години. Яловичина має стати м'якою.



Фото Café delites

Протягом останніх 10 хвилин приготування розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть хліб хоґі на деко.



Фото Café delites

Дайте готовому м'ясу постояти 10 хвилин, потім наріжте на шматочки. Соус, що залишився після приготування м'яса, процідіть крізь сито до мисочки.

Змастіть половинки булочок вершковим маслом, викладіть між ними скибочки м’яса та сиру. Підсмажте сендвічі в розігрітій духовці протягом 5 хвилин.

Подавайте французькі сендвічі з м'ясним соусом.

Смачного!