Ваші рідні будуть в захваті: готуємо соковиті фрикадельки з грибами та куркою
1 березня 2024, 10:59Читать новость на русском
Приготуйте на обід смачні курячі фрикадельки. За цим рецептом вони вийдуть ідеальними.
У цьому рецепті використовуються шампіньйони. Однак ви можете взяти й інші гриби на свій смак.
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Рецепт фрикадельок з грибами та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів курячого фаршу;
– ріпчаста цибуля (середня);
– 1 середня морква;
– 3 скибки батона;
– 1 куряче яйце;
– 3 зубчики часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Для соусу:
– 10 печериць;
– ріпчаста цибуля (середня);
– зубчик часнику;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– 800 грамів сметани або вершків;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мускатний горіх на кінчику ножа.
️Приготування:
- Замочіть скибки батона водою або молоком, наріжте цибулю середніми шматками. Натріть на дрібній тертці моркву і часник. Змішайте всі інгредієнти разом, батон відтисніть від рідини та додайте до курячого фаршу. Додайте спеції, перемішайте та сформуйте фрикадельки.
- Розігрійте пательню з олією та обсмажте фрикадельки до золотистої скоринки. Вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі з грибами.
- ️Для соусу наріжте ріпчасту цибулю, подрібніть часник і довільно наріжте печериці. ️До сметани чи вершків додайте борошно, перемішайте.
- ️В тій же пательні підсмажте цибулю для соусу до золотистої скоринки, додайте часник, гриби, перемішайте ложкою та залийте все сметаною або вершками. Додайте спеції, мускатний горіх та доведіть до кипіння. Відправте в соус фрикадельки.
- Закрийте їх кришкою і тушкуйте на маленькому вогні 15 хвилин.