Рецепт справжнього галицького пляцка "Зелений мох"
20 червня 2023, 13:37Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Щоб по справжньому здивувати рідних за святковим столом, приготуйте оригінальний та яскравий торт "Зелений мох".
"Зелений мох" – один із найсмачніших галицьких пляцків, які ви тільки куштували. Він складається з пухкого, яскравого бісквіта, ягід та желейної маси.
Читайте також Від історії до рецепта: готуємо справжній американський гамбургер
Така домашня випічка стане справжньою окрасою не тільки буденного столу, а й святкового. Обов'язково приготуйте його вдома – це надзвичайно смачно!
Рецепт торта "Зелений мох"
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 8 – 10 (вага 3 кілограми)
– 5 білків + 100 грамів цукру + дрібка солі;
– 5 жовтків + 100 грамів цукру;
– 200 грамів шпинату;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 150 грамів олії;
– 260 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача.
Для просочення:
– 50 грамів теплої води + 20 грамів цукру + 1 чайна ложка лимонного соку.
Для желе:
– 600 грамів води;
– 2 пачки по 90 грамів желе;
– 300 – 400 грамів ягід.
Для крему:
– 500 грамів жирних вершків (33%);
– 400 грамів натурального йогурту;
– 22 грамів желатину + 100 грамів холодної води;
– 6 столових ложок цукрової пудри.
Приготування:
Примітка! Через те, що з желейним шаром довго возитись, простіше зробити не галяретку, а взяти перемолоти фрукти в пюре, і змішати з розтопленим желатином. Він застигне в рази швидше, і сам торт вийде стійкішим.
- Розділяємо яйця на білки і жовтки. До білків додаємо дрібку солі, починайте збивати додаючи потрішки цукру. Збиваємо до стійких піків. До жовтків додаємо цукор і збиваємо 2 хвилини.
- З'єднуємо шпинат, додаємо олію та лимонний сік і перебиваємо в пюре.
- Вливаємо у велику тарілку жовтки, шпинатне пюре, акуратно додаємо білки і повільно розмішуємо. Змішуємо борошно з розпушувачем, просіюємо в тарілку і вимішуємо в однорідне тісто.
- Переливаємо в форму застелену пергаментом діаметром 26 сантиметрів. Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин. Перевіряємо готовність зубочисткою – вона має бути суха. Даємо охолонути бісквіту, і зрізаємо третину (цю частину дрібно покришіть, це і буде наш мох).
- Для просочування змішуємо теплу воду, цукор, лимонний сік і просочуємо з допомогою кісточки наш бісквіт. Перекладаємо основу в форму, зробивши бортики. Викладаємо в середину ягоди. Заливаємо желе гарячою водою. Коли застигатиме – переливаємо в форму поверх ягід.
- Змішуємо желатин з водою, залишаємо набухати.
- Збиваємо холодні коров'ячі вершки. Додаємо до них білий йогурт, цукрову пудру, розтоплений желатин, та вимішуємо. Переливаємо поверх галяретки, а зверху присипаємо "мохом".
- Залишаємо торт в холодильнику наніч, або на 4 – 5 годин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати смачний полуничний торт за нашим рецептом.