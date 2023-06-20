Рецепт справжнього галицького пляцка "Зелений мох"

Щоб по справжньому здивувати рідних за святковим столом, приготуйте оригінальний та яскравий торт "Зелений мох".

"Зелений мох" – один із найсмачніших галицьких пляцків, які ви тільки куштували. Він складається з пухкого, яскравого бісквіта, ягід та желейної маси.

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Така домашня випічка стане справжньою окрасою не тільки буденного столу, а й святкового. Обов'язково приготуйте його вдома – це надзвичайно смачно!

Рецепт торта "Зелений мох"

Час: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 8 – 10 (вага 3 кілограми)

– 5 білків + 100 грамів цукру + дрібка солі;– 5 жовтків + 100 грамів цукру;– 200 грамів шпинату;– 2 столові ложки лимонного соку;– 150 грамів олії;– 260 грамів борошна;– 1,5 чайної ложки розпушувача.– 50 грамів теплої води + 20 грамів цукру + 1 чайна ложка лимонного соку.– 600 грамів води;– 2 пачки по 90 грамів желе;– 300 – 400 грамів ягід.– 500 грамів жирних вершків (33%);– 400 грамів натурального йогурту;– 22 грамів желатину + 100 грамів холодної води;– 6 столових ложок цукрової пудри.

Приготування:

Примітка! Через те, що з желейним шаром довго возитись, простіше зробити не галяретку, а взяти перемолоти фрукти в пюре, і змішати з розтопленим желатином. Він застигне в рази швидше, і сам торт вийде стійкішим.

Розділяємо яйця на білки і жовтки. До білків додаємо дрібку солі, починайте збивати додаючи потрішки цукру. Збиваємо до стійких піків. До жовтків додаємо цукор і збиваємо 2 хвилини.

З'єднуємо шпинат, додаємо олію та лимонний сік і перебиваємо в пюре.

Вливаємо у велику тарілку жовтки, шпинатне пюре, акуратно додаємо білки і повільно розмішуємо. Змішуємо борошно з розпушувачем, просіюємо в тарілку і вимішуємо в однорідне тісто.

Переливаємо в форму застелену пергаментом діаметром 26 сантиметрів. Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин. Перевіряємо готовність зубочисткою – вона має бути суха. Даємо охолонути бісквіту, і зрізаємо третину (цю частину дрібно покришіть, це і буде наш мох).

Для просочування змішуємо теплу воду, цукор, лимонний сік і просочуємо з допомогою кісточки наш бісквіт. Перекладаємо основу в форму, зробивши бортики. Викладаємо в середину ягоди. Заливаємо желе гарячою водою. Коли застигатиме – переливаємо в форму поверх ягід.

Змішуємо желатин з водою, залишаємо набухати.

Збиваємо холодні коров'ячі вершки. Додаємо до них білий йогурт, цукрову пудру, розтоплений желатин, та вимішуємо. Переливаємо поверх галяретки, а зверху присипаємо "мохом".

Залишаємо торт в холодильнику наніч, або на 4 – 5 годин.

Смачного!

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