Коли гості вже на порозі: ідея найшвидшого частування зі звичних продуктів

4 січня 2024, 23:47
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Джерело:

УНІАН

Смачна страва може бути дуже простою та швидкою. Спробуйте приготувати гарячі бутерброди в клярі.

Такий варіант страви сподобається багатьом. Ці бутерброди підійдуть і для частування для гостей, і для звичайного перекусу.

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Рецепт гарячих бутербродів з ковбасою

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 скибочки хліба;
– 2 слайси шинки чи ковбаси;
– 2 слайси сиру;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки молока;
– дрібка солі та чорного перцю;
– 1 столова ложка масла.


Канапки – завжди гарна ідея / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Змастіть скибочки хліба з одного боку гірчицею.
  2. Зверху покладіть шматочок твердого сиру і ковбасу чи шинку. Складіть сендвіч. 
  3. Для кляру змішайте 1 яйце з 2 столовими ложками молока. Всипте дрібку солі та перцю, добре перемішайте. 
  4. Розтопіть на пательні вершкове масло, вмочіть сендвіч в кляр, після чого викладіть його смажитися.
  5. Готуйте по 1 хвилині з кожного боку до легкої золотавості. Подавайте гарячим.
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Автор: Ольга Котів