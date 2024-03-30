Не кришиться та не обсипається: 2 рецепти ідеальної глазурі на паску

30 березня 2024, 20:10
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Джерело:

УНІАН

Для багатьох шапочка з глазурі є улюбленою частиною паски. Однак буває, що рецепт не дуже вдалий, тому вона обсипається.

У наступних рецептах, ви дізнаєтеся, як уникнути такої проблеми. Обов'язково збережіть їх.

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Білкова глазур для паски

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 білок;
– 2 грами лимонної кислоти або 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Збийте холодний білок міксером спочатку на маленькій швидкості, а потім – на великій.
  2. В процесі збивання всипте в білок цукрову пудру і лимонну кислоту.
  3. Збивайте, поки маса не стане однорідною, гладкою і блискучою. Глазур потрібно нанести на паску відразу, поки вона не засохла.


Ця глазур не кришитиметься / Фото Depositphotos

Глазур на желатині для паски

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка чи 5 грамів желатину;
– 6 столових ложок води;
– 1 склянка цукру;
– дрібка лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Желатин залийте 2 ложками холодної води.
  2. Решту води змішайте з цукром і кислотою. Нагрійте в каструлі на маленькому вогні до повного розчинення цукру.
  3. До гарячого цукрового сиропу додайте набряклий желатин.
  4. Отриману масу збийте міксером приблизно 3 хвилини до білої піни. Злегка охолодіть та нанесіть на паски.
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Автор: Ольга Котів