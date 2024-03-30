Не кришиться та не обсипається: 2 рецепти ідеальної глазурі на паску
30 березня 2024, 20:10Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Для багатьох шапочка з глазурі є улюбленою частиною паски. Однак буває, що рецепт не дуже вдалий, тому вона обсипається.
У наступних рецептах, ви дізнаєтеся, як уникнути такої проблеми. Обов'язково збережіть їх.
Варто спробувати Крабові палички – універсальний продукт: 4 страви, які можна приготувати з ТМ "Водний Світ"
Білкова глазур для паски
- Час: 15 хвилин
– 100 грамів цукрової пудри;
– 1 білок;
– 2 грами лимонної кислоти або 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Збийте холодний білок міксером спочатку на маленькій швидкості, а потім – на великій.
- В процесі збивання всипте в білок цукрову пудру і лимонну кислоту.
- Збивайте, поки маса не стане однорідною, гладкою і блискучою. Глазур потрібно нанести на паску відразу, поки вона не засохла.
Ця глазур не кришитиметься / Фото Depositphotos
Глазур на желатині для паски
- Час: 15 хвилин
– 1 чайна ложка чи 5 грамів желатину;
– 6 столових ложок води;
– 1 склянка цукру;
– дрібка лимонної кислоти.
Приготування:
- Желатин залийте 2 ложками холодної води.
- Решту води змішайте з цукром і кислотою. Нагрійте в каструлі на маленькому вогні до повного розчинення цукру.
- До гарячого цукрового сиропу додайте набряклий желатин.
- Отриману масу збийте міксером приблизно 3 хвилини до білої піни. Злегка охолодіть та нанесіть на паски.