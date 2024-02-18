На смак, як курячі відбивні: готуємо особливі гливи в клярі
18 лютого 2024, 21:45Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Вас точно вразять ці смачні смажені гливи. Вони смакують, як курячі відбивні, але є повністю вегетаріанськими.
Скористайтеся цим простим рецептом. Він може стати вашим улюбленим.
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Гливи в клярі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 300 грамів глив;
– сіль до смаку;
– 100 мілілітрів олії.
Для кляру:
– 1 яйце;
– 140 грамів борошна;
– 150 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка куркуми;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Гливи промийте та обсушіть. Відділіть капелюшки у більших грибів, а маленькі лишіть цілими. Злегка відбийте їх, накривши пергаментним папером, та посоліть.
- У мисці з'єднайте яйце, молоко, сіль, перець, куркуму і сметану. Додайте борошно і перемішайте до однорідності.
- Добре розігрійте пательню з олією. Гриби вмокайте в кляр і смажте з двох сторін на середньому вогні під кришкою до золотистої скоринки. На це піде близько 6 хвилин.