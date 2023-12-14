Найкращий рецепт до новорічного столу: приготуйте пряний Гоголь-моголь – здивуйте гостей

14 грудня 2023, 16:30
Читать новость на русском

Джерело:

"Аlcoпростір"

Гоголь-моголь – найпопулярніший коктейль, до складу якого входить яйце. Однак не лякайтесь – спробуйте приготувати його за цим рецептом і ви не залишитесь розчарованими.

Існує кілька версій появи цього коктейлю. Німці приписують винахід рецепта кондитеру Манфреду Кьокенбауеру. Англійці ж вважають Гоголь-моголь відгалуженням іншого відомого різдвяного коктейлю Егг-ніг, який готують за схожим принципом.

Буде смачно Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали

Своєю чергою, поляки впевнені, що саме вони першими змішали жовток з цукром, назвавши це "kogel-mogel". Класичний рецепт і справді має всього два інгредієнти – яйце та цукор. Однак спробуйте поекспериментувати, додавши в смачний та корисний коктейль трохи веселощів.

Гоголь-моголь з темним ромом та молоком

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 мілілітрів молока від 3% жирності;
– 200 мілілітрів вершків 33%;
– 3 жовтки;
– 100 мілілітрів темного рому;
– 1 паличка кориці;
– 0,5 чайної ложки меленого мускатного горіха;
– 70 грамів цукру;
– половина стручка ванілі за бажанням;
– тертий шоколад для подачі.


Такий коктейль точно сподобається вашим гостям / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Додайте в каструлю 150 мілілітрів вершків, все молоко, корицю, мелений мускатний горіх і ваніль, попередньо розрізавши стручок на кілька частин і діставши насіння.
  2. Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно перемішуючи, після чого відразу ж зніміть з плити. Залиште на 2 – 3 хвилини, а потім приберіть спеції.
  3. Курячі жовтки змішайте з цукром і збийте міксером до однорідної маси. Готова суміш повинна вийти світлою і пишною.
  4. Процідіть теплу молочну суміш через марлю або ситечко. Тонкою цівкою додайте жовтки з цукром, збиваючи на малих обертах міксера або інтенсивно перемішуючи ложкою.
  5. Влийте темний ром та перемішайте ложкою. Суміш повинна вийти рівною і гладкою.
  6. Після охолодження до кімнатної температури приберіть в холодильник мінімум на 5 – 6 годин. Максимальний термін зберігання становить 3 доби.
  7. Перед подачею збийте 50 мілілітрів вершків, додайте їх в холодний Гоголь-моголь і злегка перемішайте.
  8. Готовий напій розлийте в келихи для подачі. Зверху його можна посипати тертим шоколадом або мускатним горіхом.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати ароматну та смачну Піна коладу.
Автор: Ольга Котів