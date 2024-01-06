Панський рецепт з глибини віків: готуємо старовинні голубці з картоплею

Українська кухня наповнена смачнющими й водночас простими стравами. Зокрема, як ці голубці з картоплею.

Зазвичай пісні голубці готують на Святвечір. Однак вони настільки чудові, що заслуговують на увагу значно частіше.

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Рецепт голубців з картоплею

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

– 1 велика капустина;– 3 – 4 цибулини;– 3 варені картоплини;– 10 – 11 сирих картоплин;– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Запарте листя капусти. Для цього закип'ятіть велику каструлю води, обережно виріжте з капусти качан, не розрізаючи саму голівку навпіл, та покладіть капусту в каструлю. Зачекайте 30 хвилин, після чого розберіть її на листки. Почистьте та подрібніть цибулю. Підсмажте її на олії до золотавості. Сиру картоплю подрібніть в блендері або натріть, як на деруни. Варену картоплю розтовчіть в пюре. Об'єднайте 2 види картоплі та цибулю. Додайте сіль та перець до смаку. Закрутіть начинку в запарене листя капусти. Складайте голубці один біля одного в каструлю. Залийте голубці водою та варіть 50 – 60 хвилин. Стежте, аби вони не підгоріли. Щоб цьому запобігти, можете покласти на дно каструлі кілька листочків капусти. Подавайте голубці гарячими з грибною підливою, томатним соусом чи сметаною.