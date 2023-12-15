Готуватимете лише так: геніальний рецепт голубців до Різдва, який розірвав тікток
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Голубці – окраса будь-якого українського святкового стола. Спробуйте приготувати їх за простим рецептом від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво – вам точно сподобається.
Ці голубці можна як тушкувати у каструлі, щоб вони були більш ніжними та соковитими, так і запікати, якщо ви полюбляєте більше підсмажені страви. Ектор пропонує використовувати томатну пасту, але ви можете додати ще сметану для вершкового смаку.
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Голубці до святкового столу – простий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 400 грамів курячого фаршу;
– 150 грамів рису;
– 200 грамів печериць;
– 1 цибулина;
– 1 морквина;
– 50 грамів томатної пасти;
– 100 мілілітрів води;
– сіль та чорний мелений перець до смаку;
– 60 мілілітрів олії.
Приготування:
- Відріжте від качана пекінки нижню частину. Проваріть капусту 2 хвилини у киплячій підсоленій воді.
- Гриби наріжте маленькими шматочками та обсмажте на 20 мілілітрах олії до рум'яності. Рис зваріть до напівготовності.
- До фаршу додайте рис, гриби, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Капусту розберіть на листя. Нижню частину трохи відбийте. На кожен лист викладіть замішаний фарш і сформуйте голубці.
- Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на решті олії до золотистого кольору.
- Засмажку розподіліть по дну каструлі, а зверху викладіть голубці.
- Залийте все розведеною з водою томатною пастою і тушкуйте 15 хвилин. Готову страву подавайте зі сметаною