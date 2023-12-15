Готуватимете лише так: геніальний рецепт голубців до Різдва, який розірвав тікток

Голубці – окраса будь-якого українського святкового стола. Спробуйте приготувати їх за простим рецептом від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво – вам точно сподобається.

Ці голубці можна як тушкувати у каструлі, щоб вони були більш ніжними та соковитими, так і запікати, якщо ви полюбляєте більше підсмажені страви. Ектор пропонує використовувати томатну пасту, але ви можете додати ще сметану для вершкового смаку.

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Голубці до святкового столу – простий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пекінської капусти;

– 400 грамів курячого фаршу;

– 150 грамів рису;

– 200 грамів печериць;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 50 грамів томатної пасти;

– 100 мілілітрів води;

– сіль та чорний мелений перець до смаку;

– 60 мілілітрів олії.

Приготування:

Відріжте від качана пекінки нижню частину. Проваріть капусту 2 хвилини у киплячій підсоленій воді. Гриби наріжте маленькими шматочками та обсмажте на 20 мілілітрах олії до рум'яності. Рис зваріть до напівготовності. До фаршу додайте рис, гриби, посоліть, поперчіть і перемішайте. Капусту розберіть на листя. Нижню частину трохи відбийте. На кожен лист викладіть замішаний фарш і сформуйте голубці. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на решті олії до золотистого кольору. Засмажку розподіліть по дну каструлі, а зверху викладіть голубці. Залийте все розведеною з водою томатною пастою і тушкуйте 15 хвилин. Готову страву подавайте зі сметаною