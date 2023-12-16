Найкращий традиційний рецепт до Різдва: готуємо голубці з тертою картоплею
16 грудня 2023, 09:58Читать новость на русском
Джерело:"Янусина кухня"
Голубці з картоплею – традиційна українська страва, яку часто готують на Святвечір. Вони нічим не гірші, ніж з м'ясом, а для когось навіть смачніші.
Зробіть ці голубці однією з 12 страв на Святвечір. Наші предки томили їх в печі, однак і на плиті вони чудово вдадуться.
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Голубці з картоплею – традиційний рецепт
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 10
– 1 качан капусти середніх розмірів;
– 1 кілограм картоплі;
– 1 велика цибулина;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного перцю.
Приготування:
- Поставте грітися кілька літрів води у великій каструлі. Поки вона закипає, почистьте капусту від верхнього листя та акуратно, не розрізаючи саму головку, виріжте качан.
- Зніміть каструлю з вогню та опустіть капусту в окріп так, щоб занурилися товсті частини листя. Закрийте каструлю кришкою і залиште на 15 – 30 хвилин.
- Тим часом зробіть начинку. Картоплю помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Змішайте начинку з сіллю і перцем. Далі поставте каструлю з начинкою на вогонь і доведіть її до густого стану, постійно помішуючи. Це необхідно для того, щоб начинка не потемніла і не втікала з листя під час тушкування голубців.
- Вийміть качан з каструлі, злийте зайву воду та обережно розберіть його на листя. Занадто щільні потовщення можна зрізати.
- На дно посуду, в якому варитимете голубці, обов'язково покладіть капустяний лист, щоб вони не пригоріли.
- Покладіть на лист 2 – 3 столові ложки начинки та заверніть голубець. Робіть це, поки капуста не закінчиться.
- Складайте голубці в каструлю щільно поряд один з одним. Потім залийте їх окропом, так щоб голубці були майже повністю прикриті.
- Готуйте на малому вогні близько півтори години, але стежте, щоб страва не підгоріла. Якщо буде потрібно, долийте ще окропу. Подавайте готові голубці з підливою.