Горішки зі згущеним молоком: готуємо печиво, що повертає у дитинство

Приготуйте смачне печиво зі згущеним молоком. Горішки нагадають вам солодкий смак дитинства.

Приготувати це печиво зовсім не складно. Проте треба мати горішницю.

Варто спробувати Вафельні трубочки, як з дитинства: готуємо зі згущеним молоком та крем-сиром

Горішки – покроковий рецепт

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла 82,5% жирності;

– 2 яйця;

– 120 грамів цукру;

– 3 склянки борошна;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 1 чайна ложка соди, гашеної оцтом;

– дрібка солі.

Начинка:

– 1,5 банки вареного згущеного молока.

Приготування:

Вершкове масло розтопіть та дайте трошки охолонути. Додайте яйця, цукор, сіль, ванільний цукор та збийте вінчиком. Додайте соду, гашену оцтом, й почніть поступово всипати просіяне борошно та замішувати тісто. Далі зробіть з нього кулю, загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник на 1 годину. Форму для печива розігрійте та змастіть олією. З тіста зробіть невеличкі кульки та викладіть у форму. Смажте горішки до готовності. Кожну частину горішка начиніть вареним згущеним молоком та з'єднайте між собою дві половинки.