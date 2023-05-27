Смак, який повертає на бабусину кухню: спечіть горішки зі згущеним молоком для своїх рідних
27 травня 2023, 12:04Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм smakoluk
Хрустке пісочне печиво і варене згущене молоко – це не просто неймовірна випічка, а й ніжний смак дитинства. Скористайтеся нагодою та поверніться у ці прекрасні миті.
Горішки з начинкою прекрасно смакують до будь-якої нагоди. Готуйте одразу дві порції, адже від цього солодкого та ніжного печива не залишаться навіть крихти.
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Рецепт горішків зі згущеним молоком
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Для того, щоб горішки вийшли хрусткими та водночас розсипчастими, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Для початку збийте масло з пудрою, сіллю і ваніллю до однорідності. Найкраще це робити на маленькій швидкості міксера.
- Додайте по одному яйця та соду гашену оцтом і все ретельно перемішайте.
- Борошно і крохмаль просійте у масу та швидко замісіть тісто.
- Розділіть його на кілька кульок вагою близько 7 – 8 грамів.
- Випікайте у спеціальній формі на маленькому вогні.
- Кожну готову кришечку змастіть згущеним молоком і з‘єднуйте разом.
- Всередину можна покласти горішок.
- Час випікання і кількість тіста залежать від вашої горішниці.
Згущене молоко можна приготувати вдома самотужки. Скористайтеся простим рецептом всього з трьох інгредієнтів.