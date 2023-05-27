Смак, який повертає на бабусину кухню: спечіть горішки зі згущеним молоком для своїх рідних

Хрустке пісочне печиво і варене згущене молоко – це не просто неймовірна випічка, а й ніжний смак дитинства. Скористайтеся нагодою та поверніться у ці прекрасні миті.

Горішки з начинкою прекрасно смакують до будь-якої нагоди. Готуйте одразу дві порції, адже від цього солодкого та ніжного печива не залишаться навіть крихти.

Не пропустіть Задоволення від відпочинку буде максимальним: що приготувати та не забути взяти на природу

Рецепт горішків зі згущеним молоком

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Солодка насолода / Фото Інстаграм vika tolokova2⠀

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 0,5 чайної ложки ванільного цукру;

– 200 грамів вершкового масла;

– 400 грамів борошна;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– дрібка солі;

– 0.5 чайної ложки соди гашеної оцтом;

– 1 банка вареного згущеного молока.

Приготування:

Для того, щоб горішки вийшли хрусткими та водночас розсипчастими, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Для початку збийте масло з пудрою, сіллю і ваніллю до однорідності. Найкраще це робити на маленькій швидкості міксера.

Додайте по одному яйця та соду гашену оцтом і все ретельно перемішайте.

Борошно і крохмаль просійте у масу та швидко замісіть тісто.

Розділіть його на кілька кульок вагою близько 7 – 8 грамів.

Випікайте у спеціальній формі на маленькому вогні.

Кожну готову кришечку змастіть згущеним молоком і з‘єднуйте разом.

Всередину можна покласти горішок.

Час випікання і кількість тіста залежать від вашої горішниці.

Згущене молоко можна приготувати вдома самотужки. Скористайтеся простим рецептом всього з трьох інгредієнтів.