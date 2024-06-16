Смачнющий гарнір, про який всі чомусь забувають: як приготувати ідеальне горохове пюре
16 червня 2024, 21:31Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Горохове пюре ідеально пасує до м'яса. Однак не всі знають, як його смачно приготувати.
Горохове пюре готується дуже просто. Результат вас точно вразить.
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Горохове пюре
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 3
– 300 грамів гороху;
– 600 мілілітрів води;
– 40 грамів олії;
– 4 грами солі.
Приготування:
- Насипте горох у дволітрову каструлю, промийте декілька разів і замочіть на 4 – 6 годин.
- Потім ще раз промийте та залийте водою, щоб вона прикрила горох із запасом у 3 сантиметри.
- Поставте горох варитися, доведіть до кипіння. Коли він почне пінитися, зніміть піну ложкою. Варіть на маленькому вогні 1 годину, не закриваючи щільно кришку.
- Додайте сіль, олію і збийте блендером. Подавайте гарячим.