Смачнющий гарнір, про який всі чомусь забувають: як приготувати ідеальне горохове пюре

16 червня 2024, 21:31
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Джерело:

Shuba

Горохове пюре ідеально пасує до м'яса. Однак не всі знають, як його смачно приготувати.

Горохове пюре готується дуже просто. Результат вас точно вразить.

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Горохове пюре

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 3
Інгредієнти:
– 300 грамів гороху;
– 600 мілілітрів води;
– 40 грамів олії;
– 4 грами солі.

Приготування:

  1. Насипте горох у дволітрову каструлю, промийте декілька разів і замочіть на 4 – 6 годин.
  2. Потім ще раз промийте та залийте водою, щоб вона прикрила горох із запасом у 3 сантиметри.
  3. Поставте горох варитися, доведіть до кипіння. Коли він почне пінитися, зніміть піну ложкою. Варіть на маленькому вогні 1 годину, не закриваючи щільно кришку.
  4. Додайте сіль, олію і збийте блендером. Подавайте гарячим.
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Автор: Ольга Котів