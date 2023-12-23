Гості благатимуть про рецепт: підбірка королівських салатів до святкового столу
23 грудня 2023, 13:30Читать новость на русском
Жодне святкування не обходиться без смачних салатів. Різдво та Новий рік не є винятками.
24 Канал пропонує зробити цьогоріч легкі у приготуванні салати, які сподобаються буквально всім. Обирайте, який найбільше до смаку, чи готуйте усі три.
Читайте також Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Салат з печерицями та зеленим горошком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 250 – 300 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 100 грамів консервованого зеленого горошку;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– 3 – 4 столові ложки олії;
– зелень, сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть. Обсмажте овочі на пательні з олією.
- Окремо обсмажте дрібно нарізані гриби. Зцідіть зайву олію, якщо буде потреба.
- Змішайте обсмажені овочі, гриби та горошок. Заправте майонезом та перемішайте.
- Додайте спеції та дрібно нарізану зелень.
Салат з крабовими паличками
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 200 грамів крабових паличок;
– 250 грамів консервованої кукурудзи;
– 3 відварені курячі яйця;
– 2 огірки;
– 100 грамів відвареного рису;
– 1 цибуля;
– сіль, чорний мелений перець, майонез до смаку.
Приготування:
- Крабові палички, огірки, яйця і цибулю наріжте довільними шматочками та перекладіть в миску.
- Додайте кукурудзу, заздалегідь варений рис, майонез, сіль, перець і перемішайте.
Салат з виноградом та куркою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 відварене куряче філе;
– 100 грамів фети або бринзи;
– 3 відварені курячі яйця;
– 1 солодкий перець;
– 150 – 200 грамів винограду;
– майонез, сіль, чорний мелений перець, зелень до смаку.
Приготування:
- Відварене куряче м'ясо наріжте невеликими шматками. Те ж саме зробіть з яйцями, солодким перцем та сиром.
- Виноград розріжте навпіл, якщо він великий.
- Все змішайте, додайте майонез зі спеціями та знову перемішайте.
Смачного!Сподобалась підбірка? Спробуйте ще приготувати голубці за рецептом відомого кухаря Ектора Хіменеса-Браво. Цей рецепт просто розірвав тікток.