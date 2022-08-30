Зазвичай ми маринуємо гриби на зиму з цибулею та нейтральному розсолі, адже в майбутньому це дозволить нам бути більш гнучкими щодо їх застосування у стравах. Гострі гриби – це опція для тих, хто хоче додати своїм стравам "гарячої" пікантності.
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Гострі мариновані гриби: рецепт
Час: 30 хвилин
Порцій: 2 банки по 0,5 літра
Пікантні грибочки / Фото Aniagotuje
Інгредієнти:
- гриби (боровики, маслюки або білі) – 600 грамів;
- цибуля – 1;
- цукор – 4 чайні ложки;
- сіль, перець та зерна гірчиці – по одній чайній ложці;
- вода – 1 стакан;
- оцет – 1/3 склянки;
- 4 лаврових листки;
- перець чилі – половина чайної ложки.
Приготування:
- Готуємо банки: стерилізуємо у зручний спосіб та ставимо на кілька хвилин у духовку, температура – до 120 градусів.
- Чистимо гриби, потім більші нарізаємо на менші шматки, дрібні можна залишити цілими.
- Готуємо розсіл: наливаємо воду в каструлю, додаємо усі інгредієнти, окрім цибулі, грибів та оцту. Кип'ятимо його кілька хвилин, потім додаємо оцет та знімаємо з вогню через 30 секунд.
- Наповнюємо банки ще гарячими грибами та нарізаною півкільцями цибулею. Заливаємо розсолом таким чином, щоб він повністю покрив гриби. Одразу закатуємо банки.
- Якщо всі інгредієнти були гарячими – додаткової пастеризації не потрібно. В іншому разі треба поставити банки у розігріту до 110 градусів духовку на 15 хвилин.
- Гриби можна вживати вже через 3 дні, тож для нетерплячих любителів гостренького це дуже гарна новина.
Смачного!