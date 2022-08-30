Зазвичай ми маринуємо гриби на зиму з цибулею та нейтральному розсолі, адже в майбутньому це дозволить нам бути більш гнучкими щодо їх застосування у стравах. Гострі гриби – це опція для тих, хто хоче додати своїм стравам "гарячої" пікантності.

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Гострі мариновані гриби: рецепт

Час: 30 хвилин

Порцій: 2 банки по 0,5 літра

Пікантні грибочки / Фото Aniagotuje

Інгредієнти:

  • гриби (боровики, маслюки або білі) – 600 грамів;
  • цибуля – 1;
  • цукор – 4 чайні ложки;
  • сіль, перець та зерна гірчиці – по одній чайній ложці;
  • вода – 1 стакан;
  • оцет – 1/3 склянки;
  • 4 лаврових листки;
  • перець чилі – половина чайної ложки.

Приготування:

  1. Готуємо банки: стерилізуємо у зручний спосіб та ставимо на кілька хвилин у духовку, температура – до 120 градусів.
  2. Чистимо гриби, потім більші нарізаємо на менші шматки, дрібні можна залишити цілими.
  3. Готуємо розсіл: наливаємо воду в каструлю, додаємо усі інгредієнти, окрім цибулі, грибів та оцту. Кип'ятимо його кілька хвилин, потім додаємо оцет та знімаємо з вогню через 30 секунд.
  4. Наповнюємо банки ще гарячими грибами та нарізаною півкільцями цибулею. Заливаємо розсолом таким чином, щоб він повністю покрив гриби. Одразу закатуємо банки.
  5. Якщо всі інгредієнти були гарячими – додаткової пастеризації не потрібно. В іншому разі треба поставити банки у розігріту до 110 градусів духовку на 15 хвилин.
  6. Гриби можна вживати вже через 3 дні, тож для нетерплячих любителів гостренького це дуже гарна новина.

Смачного!