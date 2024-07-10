Пікантна закуска на всі випадки життя: готуємо гострі огірки з кетчупом Чилі

10 липня 2024, 15:57
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Джерело:

Shuba

Мариновані огірочки дуже стають в пригоді взимку. З кетчупом Чилі вони будуть ще смачнішими.

Перець надасть огіркам пікантності. Обов'язково втільте в життя цей рецепт.

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Консервовані гострі огірки

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 150 грамів гострого кетчупу;
– 2 лаврові листки;
– 4 зубчики часнику;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 4 горошинки духмяного перцю;
– 1 столова ложка оцту 9%;
– 1 літр води.

Приготування:

  1. Замочіть огірки в холодній воді на 2 – 3 години.
  2. Тим часом простерилізуйте банки, а металеві кришки проваріть в окропі 5 – 7 хвилин.
  3. У кожну банку покладіть очищені половинки зубчика часнику, перець горошком і лавровий лист.
  4. Огірки промийте і теж закладіть у банки. Залийте їх окропом, прикрийте кришками та залиште на 10 хвилин.
  5. Через 10 хвилин злийте воду з банок у каструлю. Поставте на вогонь, додайте сіль і цукор з розрахунку по 2 столові ложки солі та цукру на 1 літр води. Далі додайте гострий кетчуп та перемішайте.
  6. Влийте оцет і доведіть маринад до кипіння. Коли він закипить, залийте огірки та одразу закатайте кришками. Переверніть і вкутайте до повного остигання.

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Автор: Ольга Котів