Готуємось до Нового року: простий торт без випікання, який точно вразить гостей
25 грудня 2023, 17:30Читать новость на русском
Джерело:Pysznosci
Поласувати солоденьким – це обов'язковий ритуал на Новий рік. Чудовою опцією може стати торт без випікання, який смакуватиме з улюбленим гарячим напоєм.
Нині проводити багато часу на кухні – це розкіш, дозволити собі яку можуть далеко не всі. Інколи важливо ефективно використати кожну хвилину, тож в основному доводиться звертатися до рецептів, які дозволяють отримати смачну страву за мінімум часу.
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Рецепт торта без випікання
- Час: 20 хвилин + 2 години на просочування шарів
- Порцій: 8
– 2 яйця;
– 65 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 100 грамів цукру;
– 600 мілілітрів молока (і ще трішки для зволоження печива);
– 145 грамів вершкового масла;
– 160 грамів шоколадного печива;
– печиво савоярді;
– 80 грамів чорного шоколаду;
– 80 мілілітрів вершків (високої жирності).
Приготування:
- У миску вбиваємо яйця, додаємо крохмаль та трішки молока. Добре збиваємо, решту молока додаємо у процесі.
- Розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Виливаємо вміст миски та готуємо масу, поки вона не стане густою та однорідною за консистенцією. Ставимо тісто на 30 хвилин у холодильник, щоб воно охололо.
- Виймаємо тісто, додаємо до нього масло і добре збиваємо.
- Вимочуємо печиво та савоярді у молоці.
- Викладаємо торт наступними шарами: савоярді, тісто, печиво. Ставимо торт у холодильник на 1,5 години.
- Готуємо топінг: розігріваємо вершки та топимо в них шоколад та трішки масла. Поливаємо ним торт та знову ставимо десерт у холодильник. За бажанням можна прикрасити його кавовими зернами. Торт можна подавати до столу, як тільки глазур застигне.
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