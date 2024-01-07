Улюблена страва всіх французів: готуємо неймовірну вечерю з картоплі

7 січня 2024, 16:37
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Джерело:

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Картопляний гратен з грибами – дуже ситна та смачна страва, яка так і проситься на святковий стіл. Французи його просто обожнюють.

Готувати гратен дуже просто. Ба більше, інгредієнти потрібні абсолютно звичні.

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Рецепт французького гратена з грибами

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 200 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– 200 мілілітрів вершків;
– 50 грамів сиру;
– сіль, перець, мускатний горіх до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю тонко наріжте.
  2. Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками та обсмажте до готовності.
  3. Вершки змішайте з сіллю, перцем та мускатним горіхом. Трохи підігрійте.
  4. У форму викладіть по черзі шари картоплі та грибів. Останнім шаром має бути картопля.
  5. Залийте вершками та посипте зверху тертим сиром.
  6. Випікайте 45 – 60 хвилин за температури 180 градусів.
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Автор: Ольга Котів