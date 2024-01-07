Улюблена страва всіх французів: готуємо неймовірну вечерю з картоплі
7 січня 2024, 16:37Читать новость на русском
Джерело:olya_pins
Картопляний гратен з грибами – дуже ситна та смачна страва, яка так і проситься на святковий стіл. Французи його просто обожнюють.
Готувати гратен дуже просто. Ба більше, інгредієнти потрібні абсолютно звичні.
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Рецепт французького гратена з грибами
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів картоплі;
– 200 грамів грибів;
– 1 цибуля;
– 200 мілілітрів вершків;
– 50 грамів сиру;
– сіль, перець, мускатний горіх до смаку.
Приготування:
- Картоплю тонко наріжте.
- Гриби та цибулю наріжте дрібними шматочками та обсмажте до готовності.
- Вершки змішайте з сіллю, перцем та мускатним горіхом. Трохи підігрійте.
- У форму викладіть по черзі шари картоплі та грибів. Останнім шаром має бути картопля.
- Залийте вершками та посипте зверху тертим сиром.
- Випікайте 45 – 60 хвилин за температури 180 градусів.