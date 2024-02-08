Найкраща страва з картоплі, яку має скуштувати кожен: готуємо гратен – простий рецепт від шефа
8 лютого 2024, 18:10Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Гратенування – це спосіб кулінарної обробки, який лише покращує смак та вигляд страви. Найчастіше так готують картоплю.
Відомий кухар та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво запропонував свій варіант гратена. Цей рецепт ризикує стати вашим улюбленим.
Варто спробувати Такого ви ще точно не їли: давній рецепт буришника – картопляного пирога родом з Гуцульщини
Картопляний гратен
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм картоплі;
– сіль, перець до смаку;
– 300 грамів вершків 33%;
– 50 грамів пармезану;
– 50 грамів моцарели;
– 50 грамів чедеру;
– 70 грамів бекону;
– 1 цибуля. ⠀
Приготування:
- Картоплю наріжте тоненькими слайсами.
- Бекон обсмажте з цибулею.
- У миску додайте натертий сир одразу трьох видів, влийте вершки, всипте сіль та перець.
- Туди ж додайте обсмажений бекон з цибулею, картоплю та добре перемішайте.
- Викладіть все у форму, змащену вершковим маслом, полийте залишками вершкового соусу і запікайте під фольгою у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години.
- Зніміть фольгу і запікайте ще 10 хвилин до золотистої скоринки.