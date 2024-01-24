Смакота з глибини віків: готуємо панські гречаники з м'ясом
24 січня 2024, 17:23Читать новость на русском
Джерело:"Автентична Україна"
Гречаники – традиційна страва української кухні, яка була особливо популярною на Лемківщині. Вони можуть бути пісними та м'ясними.
По суті, це котлети з вареної гречки. Попри свою простоту, вони здатні стати справжньою окрасою столу.
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Гречаники – простий рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
– 500 грамів фаршу;
– 500 грамів відвареної гречки;
– 2 цибулини;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна або панірувальних сухарів;
– 60 грамів олії;
– сіль, перець, коріандр до смаку.
Приготування:
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на пательні.
- Готову цибулю змішайте з відвареною гречкою, фаршем, яйцями та спеціями. За консистенцію суміш має нагадувати звичайний фарш для котлет.
- Сформуйте гречаники та обваляйте їх у борошні. Обсмажте на пательні під закритою кришкою до рум'яної скоринки.
- Після цього запечіть гречаники у духовці протягом 10 – 15 хвилин. Щоб страва вийшла більш соковитою, її можна запікати із соусом, до прикладу, сметанним, томатним або грибним.
- Подавайте гречаники з тушкованими або сирими овочами.