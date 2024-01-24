Смакота з глибини віків: готуємо панські гречаники з м'ясом

24 січня 2024, 17:23
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Джерело:

"Автентична Україна"

Гречаники – традиційна страва української кухні, яка була особливо популярною на Лемківщині. Вони можуть бути пісними та м'ясними.

По суті, це котлети з вареної гречки. Попри свою простоту, вони здатні стати справжньою окрасою столу.

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Гречаники – простий рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів фаршу;
– 500 грамів відвареної гречки;
– 2 цибулини;
– 2 яйця;
– 100 грамів борошна або панірувальних сухарів;
– 60 грамів олії;
– сіль, перець, коріандр до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на пательні.
  2. Готову цибулю змішайте з відвареною гречкою, фаршем, яйцями та спеціями. За консистенцію суміш має нагадувати звичайний фарш для котлет.
  3. Сформуйте гречаники та обваляйте їх у борошні. Обсмажте на пательні під закритою кришкою до рум'яної скоринки.
  4. Після цього запечіть гречаники у духовці протягом 10 – 15 хвилин. Щоб страва вийшла більш соковитою, її можна запікати із соусом, до прикладу, сметанним, томатним або грибним.
  5. Подавайте гречаники з тушкованими або сирими овочами.

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Автор: Ольга Котів