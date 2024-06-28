Бюджетно, але дуже смачно: рецепт фантастичних гречаників
28 червня 2024, 19:58Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Приготуйте замість звичайних котлет гречаники. Вони точно принесуть більше смаку у ваш раціон.
Такі котлети виходять бюджетнішими, ніж звичайні. Однак вони нічим їм не поступаються.
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Гречаники – покроковий рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів гречки;
– 400 грамів фаршу;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– сіль, перець, борошно, олія до смаку.
Дивіться відео, як готувати гречаники
Приготування:
- Гречку з'єднайте з фаршем і добре перемішайте. Додайте яйце та на дрібній терці натріть цибулю. Посоліть, поперчіть до смаку і добре перемішайте.
- Зберіть фарш у купку. Відірвіть шматочок і сформуйте котлети.
- Кожну котлету з усіх сторін обваляйте в борошні та смажте в достатній кількості олії на добре розігрітій пательні.