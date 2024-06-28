Бюджетно, але дуже смачно: рецепт фантастичних гречаників

28 червня 2024, 19:58
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Джерело:

yuliia.senych

Приготуйте замість звичайних котлет гречаники. Вони точно принесуть більше смаку у ваш раціон.

Такі котлети виходять бюджетнішими, ніж звичайні. Однак вони нічим їм не поступаються.

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Гречаники – покроковий рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів гречки;
– 400 грамів фаршу;
– 1 яйце;
– 1 цибуля;
– сіль, перець, борошно, олія до смаку.

Дивіться відео, як готувати гречаники

Приготування:

  1. Гречку з'єднайте з фаршем і добре перемішайте. Додайте яйце та на дрібній терці натріть цибулю. Посоліть, поперчіть до смаку і добре перемішайте.
  2. Зберіть фарш у купку. Відірвіть шматочок і сформуйте котлети.
  3. Кожну котлету з усіх сторін обваляйте в борошні та смажте в достатній кількості олії на добре розігрітій пательні.
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Автор: Ольга Котів