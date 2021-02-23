Як приготувати гречаники з томатним соусом: рецепт від Євгена Клопотенка

Українська національна кухня багата на смачні страви. Талановитий шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати гречаники у духовці з вишуканим томатним соусом.

Гречаники здавна популярні в Україні. Є багато варіантів їх приготування. Страва готується з гречки з додаванням м’яса, сала, овочів або картоплі.

Відомий ресторатор, шеф-кухар Євген Клопотенко відроджує українські стародавні рецепти, доповнюючи власними, авторськими та поділився рецептом гречаників, соусу з додаванням томатів, яблук, кави, які дивовижно наповнюють страву вишуканим смаком.

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Рецепт котлет

Для приготування котлет ретельно помийте гречку, залийте водою, додайте сіль. У каструлі на середньому вогні варіть протягом 15 хвилин. Залиште для охолодження. Наріжте кубиками сало. У мисці з'єднайте гречку з курячим фаршем, додайте сало, яйця, сіль, перець, перемішайте до однорідної консистенції. Сформуйте котлети, занурте у манну крупу. Деко вистеліть пергаментом, змастіть соняшниковою олією, викладіть котлети, відправте запікатись в духовці при температурі 180 градусів протягом 15-20 хвилин.

– 300 грамів курячого фаршу;– 125 грамів гречки;– 50 грамів сала;– 250 мілілітрів води;– 2 яйця;– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;– 3-4 столові ложки манної крупи;– 3-4 столові ложки соняшникової олії;– 1/2 чайної ложки солі.

Крутіть кульки з гречки та ловіть дзен, але не забудьте приготувати томатний соус до них. Ця комбінація взагалі відправить вас у гречану нірвану,– прокоментував Євген Клопотенко

Як приготувати томатний соус

Для приготування соусу помийте, натріть на грубій тертці яблуко. Викладіть на пательню терте яблуко, додайте воду, томатну пасту. Почистіть часник, натріть на тертці. Наріжте тонкими скибочками гіркий перець, додайте у соус. Далі – додайте каву, цукор, сіль, перець. Тушкуйте протягом 2-3 хвилини до однорідної консистенції. Викладіть на тарілку готові гречаники. Подавайте разом з томатним соусом. Смачного!

– 2-3 столові ложки томатної пасти;– 200 мілілітрів води;– 3-4 зубчики часнику;– 1/2 шт. перцю (гіркий);– 1 яблуко;– 1 чайна ложка кави (розчинної);– 1 дрібка цукру;– 1 дрібка солі.

Гречаники з томатним соусом​ від Євгена Клопотенка у відео: