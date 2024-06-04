Грецький пиріг зі шпинатом та сиром: перевірений рецепт, який ви захочете повторити
4 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Цей фантастичний грецький пиріг ви приготуєте за лічені хвилини. Він точно сподобається усім вашим близьким.
Ви можете використовувати й свіжий, і заморожений шпинат. Сир чудово підкреслить його смак.
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Грецький пиріг зі шпинатом та сиром
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
– 400 грамів фети;
– 400 грамів шпинату;
– 3 зубчики часнику;
– 2 яйця;
– 25 грамів масла;
– листкове тісто;
– 100 грамів зеленої цибулі;
– сіль, перець до смаку.
Дивіться, як приготувати пиріг зі шпинатом: відео
Приготування:
- Обсмажте подрібнений часник на маслі. Додайте нарізану зелену цибулю та шпинат. Протушкуйте трохи під кришкою і приправте сіллю та перцем.
- Листкове тісто розкачайте під розмір форми. Викладіть його у форму, підгорніть краї до бортиків та зробіть насічки.
- Викладіть начинку зі шпинату та зеленої цибулі, а потім – шар сиру. Закрийте все зверху решіткою тіста та змастіть жовтком.
- Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин.