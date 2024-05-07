Його обожнюють усі: рецепт ідеального грецького салату
7 травня 2024, 12:10Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо шукаєте рецепт якогось легкого салату, приготуйте грецький. Адже це завжди безпрограшна ідея.
Важко уявити ще якийсь настільки популярний легкий літній салат. Грецький б'є всі рекорди.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"
Грецький салат
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1,5 столової ложки лимонного соку;
– 1 зубчик часнику;
– 0,5 чайної ложки сушеного орегано;
– 0,25 чайної ложки чорного перцю;
– 3 томати;
– 0,5 цибулини;
– 0,5 огірка;
– 120 грамів фети;
– 30 грамів маслин.
Приготування:
- У банці змішайте оливкову олію, лимонний сік, подрібнений часник, сіль, перець і орегано.
- У миску викладіть нарізані невеликими шматочками томати, огірок та фету. Додайте нарізану тонкими кільцями червону цибулю та маслини.
- Перед подачею полийте заправкою, акуратно перемішайте і посипте свіжомеленим чорним перцем зверху.