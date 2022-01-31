Грибна фритата з беконом та шпинатом
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
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Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- У глибокому посуді збийте яйця, молоко, сушений базилік, орегано, чебрець і гострий соус. Присмачте все сіллю і перцем.
- Розігрійте велику сковорідку, яку можна використовувати в духовці, на середньому сильному вогні. Додайте нарізаний кубиками бекон і готуйте 6 – 8 хвилин. Перекладіть його на тарілку, вкриту паперовими рушниками, щоб увібрати зайвий жир.
- Додайте на сковорідку, де смажився бекон довільно нарізаний часник та гриби. Обсмажуйте овочі періодично помішуючи. Присмачте сіллю та перцем.
Фото Damn delicious
- Додайте цілий шпинат і нарізаний кубиками помідор, тушкуйте 2 – 3 хвилини.
- Перемішайте яєчну суміш і бекон (залишіть 2 столові ложки для декору), поки добре не з’єднаються. Вилийте на сковорідку та не помішуйте страву поки краї не схопляться, приблизно 2 хвилини. Зверху посипте беконом, що залишився.
- Поставте фритату в духовку і запікайте приблизно 14 – 15 хвилин.
Страва готова. Смачного!