Грибна фритата з беконом та шпинатом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. У глибокому посуді збийте яйця, молоко, сушений базилік, орегано, чебрець і гострий соус. Присмачте все сіллю і перцем.
  1. Розігрійте велику сковорідку, яку можна використовувати в духовці, на середньому сильному вогні. Додайте нарізаний кубиками бекон і готуйте 6 – 8 хвилин. Перекладіть його на тарілку, вкриту паперовими рушниками, щоб увібрати зайвий жир.
  1. Додайте на сковорідку, де смажився бекон довільно нарізаний часник та гриби. Обсмажуйте овочі періодично помішуючи. Присмачте сіллю та перцем.


Фото Damn delicious

  1. Додайте цілий шпинат і нарізаний кубиками помідор, тушкуйте 2 – 3 хвилини.
  1. Перемішайте яєчну суміш і бекон (залишіть 2 столові ложки для декору), поки добре не з’єднаються. Вилийте на сковорідку та не помішуйте страву поки краї не схопляться, приблизно 2 хвилини. Зверху посипте беконом, що залишився.
  1. Поставте фритату в духовку і запікайте приблизно 14 – 15 хвилин.

Страва готова. Смачного!