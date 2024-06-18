До картоплі чи макаронів: підлива з печериць на швидку руку

18 червня 2024, 10:32
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Такий соус має універсальне призначення. Він чудово смакує з вареними макаронами, омлетом, шматочком хліба чи смаженим м’ясом.

Підлива з печерицями дуже смачна, має насичений грибний смак. А ще так швидко готується!

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Грибна підлива

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2


Так смакота / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:
– пів кілограма печериць;
– 1 маленька цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– 5 столових ложок білого вина або відвару;
– 125 мілілітрів вершків 30%;
– сіль і свіжозмелений чорний перець;
– 2 столові ложки подрібненої петрушки.

Приготування:

  1. Почистьте гриби та вимийте їх.
  2. Наріжте гриби на кубики.
  3. Цибулю дрібно наріжте, часник тисніть або дрібно наріжте.
  4. У більшій сковороді розтопіть приблизно 30 грамів вершкового масла та 1 столову ложку оливкової олії.
  5. Додайте цибулю і смажте приблизно 5 – 7 хвилин.
  6. В кінці додайте часник і обсмажте ще 1 – 2 хвилини, злегка підрум'янюючи інгредієнти.
  7. Влийте вино або бульйон і доведіть до кипіння на сильному вогні. Варіть протягом хвилини, поки більша частина рідини не випарується і в каструлі.
  8. Додайте решту масла та оливкової олії.
  9. Збільште вогонь, додайте гриби та смажте на сильному вогні приблизно 6 хвилин, періодично помішуючи.
  10. В кінці приправте сіллю і перцем.
  11. Влийте вершки та доведіть до кипіння на середньому вогні. Варіть приблизно 2 хвилини, поки соус трохи не загусне, в кінці додайте петрушку.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська