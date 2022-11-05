Грушева брускета: на свято чи до сніданку
5 листопада 2022 , 09:46Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Прокуди
Вибухове поєднання сиру з білою пліснявою та груші відоме, мабуть, усім. Та чи знаєте ви, що якщо поєднати ці інгредієнти з хрумкою, запеченою брускетою та полити домашнім медом, вони заграють зовсім новими смаками? Спробуйте. Тим паче у нас є рецепт!
Грушеві брускети – відмінний варіант для смачного сніданку вихідного дня, або як святкова закуска на День народження.
Читайте також Економимо світло: 3 готові ідеї для смачних страв нашвидкуруч
Якщо вам не довподоби сир Брі, оберіть Камамбер. Смак буде м'яким, особливо у поєднанні з карамелізованою грушею та медом.
Рецепт гарячої брускети з карамелізованою грушею
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– міні багети;
– 4 груші;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 грамів сиру Брі;
– 50 грамів сиру Горгонзола;
– мед.
Приготування:
- Підсмажте хліб з маслом на сковороді або в духовці.
- Наріжте груші скибками та карамелізуйте з цукром і вершковим маслом на середньому вогні до золотистої скоринки.
- Збираємо брускети: на гарячі багети викладіть сир, далі шматочки груші, подрібнений сир Горгонзола та полийте все рідким медом.
Смачного!
Цікавим варіантом для брускет також будуть запечені томати з сиром та базиліком.