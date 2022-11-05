Грушева брускета: на свято чи до сніданку

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Вибухове поєднання сиру з білою пліснявою та груші відоме, мабуть, усім. Та чи знаєте ви, що якщо поєднати ці інгредієнти з хрумкою, запеченою брускетою та полити домашнім медом, вони заграють зовсім новими смаками? Спробуйте. Тим паче у нас є рецепт!