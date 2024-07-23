Гуакамоле по-українськи: готуємо смачнющу намазку із зеленого горошку
23 липня 2024, 23:58Читать новость на русском
Джерело:Yuliia.senych
З молодого горошку можна приготувати неймовірну намазку. Вона ідеально підійде для швидкого перекусу чи сніданку.
Таке гуакамоле з горошку дуже смачно їсти з чорним хлібом. Якщо любите гостре, можете додати до нього ще трохи червоного перцю.
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Намазка з молодого горошку
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 8
– 500 грамів молодого горошку;
– 1 цибуля;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 – 3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 – 3 стеблинки петрушки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сіль, перець до смаку;
– 2 помідори.
Дивіться, як приготувати намазку із зеленого горошку: відео
Приготування:
- Молодий горошок почистьте. Додайте до нього часник, цибулю і петрушку. Збийте блендером до поєднання.
- До горохового пюре додайте лимонний сік і оливкову олію. Посоліть, поперчіть до смаку і полийте соєвим соусом.
- Помідор дрібно наріжте і додайте до горошку. Перемішайте все до поєднання.