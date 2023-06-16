Для рогаликів чи булочок: полуничний джем – рецепт за яким готували для королеви Єлизавети ІІ

Сезон полуниці – це пора, коли потрібно насолоджуватися улюбленими ягодами на повну. З неї можна приготувати багато смаколиків, а джем дозволить відчувати відгомін літа у будь-яку пору року.

Для приготування класичного полуничного джему потрібно лише три інгредієнти. Процес створення цього смаколика можна перетворити на веселе проведення часу разом із сім'єю, адже разом зі смачною стравою можна отримати незабутні спогади. Такий джем дуже любила куштувати королева Єлизавета II.

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За словами колишнього шеф-кухаря королівської сім'ї, Єлизавета ІІ щодня під час чаювання їла маленькі круглі бутерброди з джемом. Це була її улюблена страва відтоді, як їй виповнилося п'ять років. Приготуйте смаколик до чаю, за рецептом, який сподобався б навіть королеві.

Рецепт класичного полуничного джему

Час : 2 години + доба

: 2 години + доба Порцій: 4

Густий джем / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 кілограм цукру;

– 1 лимон.

Приготування:

Полуниці ретельно помийте та помістіть у таз, посипте цукром та залиште мінімум на дві години. Ягоди мають пустити сік.

Злийте сироп з ягід в каструлю і поставте на вогонь. Як тільки сік скипить, викладіть в нього полуницю з цукром і проваріть десять хвилин.

З лимона вичавіть сік та додайте у джем.

Подрібніть полуниці блендером.

Поставте ще раз на повільний вогонь і варіть, періодично помішуючи.

У чисті та простерилізовані полуниці розкладіть ще гарячий джем та закрийте кришками.

Укутайте ковдрою і залиште на добу.

Зберігайте у темному та прохолодному місці.

Сезон полуниці у самому розпалі! Встигніть приготувати неймовірні сирники з ягодами, скориставшись цим рецептом.