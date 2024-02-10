Гуцульський банош: давній рецепт культової української страви – доступно і дуже смачно
10 лютого 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Банош – традиційна гуцульська страва, яку багато хто любить. Проте не треба їхати до Карпат щоразу, як закортить його скуштувати, адже він готується дуже просто.
Банош подають і як основну страву, і як гарнір до м'яса чи овочів. Його можна приправити маслом, сиром, жирними вершками чи іншими добавками на свій смак.
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Рецепт баношу
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
– 120 грамів кукурудзяної крупи;
– 300 мілілітрів вершків;
– 400 грамів сала;
– 80 грамів бринзи;
– 2 гілочки петрушки;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте грудинку кубиками середнього розміру. Добре розігрійте пательню та вкиньте на неї шкварки. Обсмажте їх до золотистого кольору, посоліть, поперчіть, зніміть пательню з вогню, але залиште шкварки у пательні, щоб вони продовжували готуватися.
- Тим часом у каструлю с товстими стінами вилийте вершки або домашню сметану. Доведіть до кипіння. Трошечки посоліть і поперчіть.
- Поступово додайте крупу у вершки. Постійно помішуйте вінчиком, щоб не утворювалися згустки.
- Зменште вогонь до мінімуму і дайте баношу дійти. Він дуже швидко загусне. Коли на поверхні баношу ви побачите жир і глянцевий блиск, він буде готовим.
- Подавати банош у глибокій тарілці. Зверху натріть багато бринзи, а на бринзу викладіть шкварки та подрібнену петрушку.