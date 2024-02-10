Гуцульський банош: давній рецепт культової української страви – доступно і дуже смачно

10 лютого 2024, 15:59
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Банош – традиційна гуцульська страва, яку багато хто любить. Проте не треба їхати до Карпат щоразу, як закортить його скуштувати, адже він готується дуже просто.

Банош подають і як основну страву, і як гарнір до м'яса чи овочів. Його можна приправити маслом, сиром, жирними вершками чи іншими добавками на свій смак.

Варто спробувати Швидкий пиріг з куркою та сиром: печемо з готового тіста – елементарний рецепт вихідного дня

Рецепт баношу

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 120 грамів кукурудзяної крупи;
– 300 мілілітрів вершків;
– 400 грамів сала;
– 80 грамів бринзи;
– 2 гілочки петрушки;
– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Наріжте грудинку кубиками середнього розміру. Добре розігрійте пательню та вкиньте на неї шкварки. Обсмажте їх до золотистого кольору, посоліть, поперчіть, зніміть пательню з вогню, але залиште шкварки у пательні, щоб вони продовжували готуватися.
  2. Тим часом у каструлю с товстими стінами вилийте вершки або домашню сметану. Доведіть до кипіння. Трошечки посоліть і поперчіть.
  3. Поступово додайте крупу у вершки. Постійно помішуйте вінчиком, щоб не утворювалися згустки.
  4. Зменште вогонь до мінімуму і дайте баношу дійти. Він дуже швидко загусне. Коли на поверхні баношу ви побачите жир і глянцевий блиск, він буде готовим.
  5. Подавати банош у глибокій тарілці. Зверху натріть багато бринзи, а на бринзу викладіть шкварки та подрібнену петрушку.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати улюблену страву всіх чоловіків – крученики з начинкою.
Автор: Ольга Котів