Хачапурі по-аджарськи: елементарний рецепт ресторанної страви

6 серпня 2024, 16:50
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Джерело:

Yuliia.senych

Хачапурі по-аджарськи готуються дуже просто. Попри це, ця страва має неймовірний смак.

Обов'язково спробуйте скористатися цим елементарним рецептом. Хачапурі будуть, як з грузинського ресторану.

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Хачапурі по-аджарськи

  • Час: 2 години 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 80 мілілітрів молока;
– 80 мілілітрів води;
– 1 – 1,5 чайної ложки дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 20 мілілітрів олії.
Для начинки:
– 200 – 250 грамів імеретинського сиру;
– 300 грамів сулугуні;
– 1 столова ложка борошна;
– 2 столові ложки вершків чи молока;
– 2 жовтки;
– масло до смаку.

Дивіться, як готувати хачапурі по-аджарськи: відео

Приготування:

  1. Для тіста змішайте трішки підігріту воду і молоко, всипте цукор і дріжджі. Залиште на 10 хвилин для активізації дріжджів.
  2. Додайте сіль, олію і порціями введіть борошно. Замісіть м'яке та еластичне тісто. Залиште в теплому місці на 2 – 3 години.
  3. Тим часом сулугуні натріть на терку, а імеретинський сир порвіть руками.
  4. З'єднайте сири в одній мисці, додайте молоко або вершки, притрусіть борошном.
  5. Тісто поділіть на дві частини. Одну накрийте рушником, щоб не обвітрилось. Інший шматок розкачайте в еліпс. Краї защепіть на однаковій відстані та перенесіть тісто на пергамент.
  6. Відігніть трохи краї та рівномірно викладіть сир. Загніть краї до центру і відправте випікатися в розігріту до 180 градусів десь на 20 – 25 хвилин.
  7. На майже готовий хачапурі викладіть жовток по центру і запікайте ще десь 5 – 7 хвилин. Витягніть з духовки, покладіть зверху шматочок масла та гарно перемішайте начинку з жовтком.

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Автор: Ольга Котів