Хачапурі за 15 хвилин: геніальний рецепт Ектора Хіменеса-Браво
23 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Хачапурі цілком можна приготувати за 15 хвилин. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом.
Завдяки швидкості приготування хачапурі за цим рецептом ідеально підійде для сніданку. Також його легко брати з собою.
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Хачапурі за 15 хвилин
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 150 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 1,5 столової ложки олії;
– 5 грамів розпушувача;
– 250 грамів борошна.
Для начинки:
– 300 грамів сиру сулугуні;
– 1 яйце.
Дивіться відео, як приготувати хачапурі
Приготування:
- Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
- До маси додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
- Сир натріть та перемішайте з яйцем.
- Поділіть тісто на 2 частини, розкачайте, додайте на кожну половину сиру та зберіть хачапурі.
- Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.