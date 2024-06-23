Хачапурі за 15 хвилин: геніальний рецепт Ектора Хіменеса-Браво

Хачапурі цілком можна приготувати за 15 хвилин. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом.

Завдяки швидкості приготування хачапурі за цим рецептом ідеально підійде для сніданку. Також його легко брати з собою.

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Хачапурі за 15 хвилин

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 150 мілілітрів кефіру;– 1 яйце;– 0,5 чайної ложки солі;– 0,5 чайної ложки цукру;– 1,5 столової ложки олії;– 5 грамів розпушувача;– 250 грамів борошна.– 300 грамів сиру сулугуні;– 1 яйце.

Дивіться відео, як приготувати хачапурі

Приготування:

Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком. До маси додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто. Сир натріть та перемішайте з яйцем. Поділіть тісто на 2 частини, розкачайте, додайте на кожну половину сиру та зберіть хачапурі. Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.