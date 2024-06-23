Хачапурі за 15 хвилин: геніальний рецепт Ектора Хіменеса-Браво

23 червня 2024, 16:59
Читать новость на русском

Джерело:

hectorjimenezbravo

Хачапурі цілком можна приготувати за 15 хвилин. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм простим рецептом.

Завдяки швидкості приготування хачапурі за цим рецептом ідеально підійде для сніданку. Також його легко брати з собою.

Буде смачно Розкішна закуска за 10 хвилин: елементарний рецепт, який вас вразить

Хачапурі за 15 хвилин

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 1,5 столової ложки олії;
– 5 грамів розпушувача;
– 250 грамів борошна.
Для начинки:
– 300 грамів сиру сулугуні;
– 1 яйце.

Дивіться відео, як приготувати хачапурі

Приготування:

  1. Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
  2. До маси додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
  3. Сир натріть та перемішайте з яйцем.
  4. Поділіть тісто на 2 частини, розкачайте, додайте на кожну половину сиру та зберіть хачапурі.
  5. Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.
Автор: Ольга Котів