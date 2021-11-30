Халатність чи доля: чому шоу "Пекельна кухня" у 13 випуску залишив улюбленець дівчат

У 13 випуску кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) на учасників в чорних кителях чекали нові випробування від шефа Алекса Якутова. Оскільки до фіналу проєкту залишилося зовсім трішки, "Пекельний" шеф не перестає вигадувати нові конкурси для кухарів.

У першому випробуванні 13 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" вимоги Якутова до учасників стали ще суворішими, адже до фіналу залишилося лише два кроки.

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Кожен кухар мав розробити власне меню для бізнес-ланчу одного з київських ресторанів, зробити закупку продуктів та приготувати страви. Концепцією бізнес-ланчу була Азербайджанська кухня, традиційні страви якої знали не всі учасники.

Кожен шеф-кухар має бути аналітиком. Знати, де дешевше купити продукт, взяти з нього максимум та продати дорожче,

– пояснив шеф.

Кожному учаснику "Пекельної кухні" видали по 2,5 тисячі гривень на закупку продуктів. Торгуватися чи купувати за ціною продавця – вирішувати кожному особисто. Також у випробуванні кухарі повинні обирати тільки якісні продукти, адже весь зіпсутий товар Якутов не допустить на своїй кухні.



Антон Белей, Олександр Громлюк, Юрій Діденко, Микита Єфанов / Фото Новий канал

Здивуванню Алекса Якутова не було меж – учасники придбали протерміновані та неякісні продукти, які з посмішкою продавали їм продавці з машини. Найкраще із завданням вибору продуктів для свого бізнес-ланчу впорався Олександр Громлюк та Юрій Діденко. Останній навіть вступив в перепалку з продавцем, адже бачив, що йому хочуть продати зіпсовані овочі. Найбільше продуктів Якутов конфіскував у Антона Белея. В хлопця була геть зіпсовані овочі та протермінована качка.

У другому випробуванні на кухарів "Пекельної кухні" чекав справжній марафон від Алекса Якутова. Ранок чорних кителів розпочався зі справжньої зарядки від спеціально запрошеного тренера: бурпі, планка та стрибки на скакалці розбудили навіть Яну.

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Після ранкового спорту на кухарів вже чекав "пекельний" шеф з новими завданнями: кожен з кухарів мав обрати баранець, під яким ховалися класичні страви: паста карбонара, паста болоньєзе, вітелло тоннато, тірамісу, хумус, вінегрет та інші. Таких етапів з баранцями було три. У кого буде більше відгаданих страв, названих у них помилок та досконало приготованих страв – той переміг.



Шоу "Пекельна кухня" / Фото Новий канал

Юрій Діденко знову довів Алексу Якутову, що він найкращий та повинен бути у фіналі реаліті-шоу "Пекельна кухня". Хлопець страв переможцем випробування, хоч і приготував всього дві страви з трьох. Антон Белей знову розчарував шефа та отримав нуль балів за страви.

Алекс Якутов був здивований, що одесит не зміг приготувати хумус, та ще й не правильно вказав назву. Хлопець написав: "Гумус".

А до другої вечері в чорних кітелях шеф вигадав ще кілька ускладнень для учасників.

Су-шефи могли допомагати кухарям, але мовчки. Кожному учаснику я приклеїв на кітель три смужки, що означали три "життя". За кожну помилку одну відклеював. Хто втрачав усі – залишав кухню,

– прокоментував Якутов.

Антон Белей, Олена Охотнік і Яна Беденко припустилися найбільшої кількості помилок і залишилися лише з однією смужкою-"життям". Згодом Олена та Антон не зуміли приготувати звичайне ризотто, і Алекс вигнав їх з кухні. Саме цих учасників і номінували на виліт.



Антон Белей / Фото Новий канал

Олена потрапила в номінацію вже вчетверте. Вона побила всі антирекорди,

– відзначив Якутов.

Учасниця визнала свої помилки й відзначила, де проявила себе найкраще, щодо Антона – в Якутова вже не було запитань. Хлопець без жодних роз’яснень шефа зняв чорний кітель та покинув проєкт.