Краще, ніж м'ясо по-французьки: готуємо хек під шубою
14 лютого 2024, 11:40Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо не знаєте, як смачно приготувати хек, скористайтеся цим рецептом. Риба, приправлена спеціями, стане особливо ніжною під сирно-цибулевою шубою.
Запечений хек з сирною скоринкою чудово поєднується зі свіжими овочами, гарніром з картоплі або рисом. Така страва швидко готується і вражає всіх своїм чудовим смаком.
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Рецепт хека під шубою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 хеки;
– 2 цибулини;
– 100 грамів твердого сиру;
– 100 грамів майонезу 67%;
– 2 чайні ложки приправи до риби;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Тушки хека почистьте, зріжте плавці, добре промийте і наріжте порційними шматочками. Перекладіть рибу у форму для запікання, посоліть і скропіть лимонним соком.
- Цибулю почистьте, наріжте тонкими півкільцями. Додайте майонез, приправу для риби та перемішайте.
- Викладіть цибулю на рибу, обгорніть харчовою плівкою і поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Після цього відправте рибу в розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 35 хвилин.
- Тим часом натріть сир. Посипте ним рибу та запікайте ще 10 хвилин до розплавлення сиру.