Вийде дешевше та смачніше, ніж у ресторані: як приготувати грузинські хінкалі вдома
3 січня 2024, 19:41Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Хінкалі – ідеальна ідея для смачного обіду. Вони мають неперевершений вигляд і просто захоплюють своїм смаком.
Хінкалі – популярна страва грузинської кухні. Готується з тіста, начиненого м’ясом, рибою або овочами та спеціями.
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Начинки хінкалі варіюються в залежності від місцевості. Оригінальний рецепт, так звані хевсурулі, складався лише з м’ясного фаршу (баранини або суміші яловичини та свинини), цибулі, перцю чилі, солі та кмину. Однак у сучасних рецептах, використовують петрушку, коріандр, а замість м'яса можна покласти гриби, картоплю або сир.
Рецепт хінкалі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів яловичого фаршу;
– 1 цибулина;
– 500 грамів борошна;
– 1 столова ложка олії;
– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка до смаку.
Приготування:
- На кондитерську дошку насипте борошно, дрібку солі і склянку гарячої води.
- Додайте олію і замісіть тісто руками, поки воно не стане м’яким і еластичним.
- Викладіть м’ясо в миску, додайте дрібно нарізану цибулю, петрушку, сіль і перець. Все перемішайте.
- Розділіть тісто на 2 частини.
- Кожну частину розкачайте і склянкою виріжте кружечки.
- Кожен кружечок наповніть начинкою в центрі та загорніть краї вгору.
- У великій каструлі закип’ятіть злегка підсолену воду і невеликими порціями додайте хінкалі.
- Готуйте приблизно 8 – 9 хвилин після того, як вони спливуть.