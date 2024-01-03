Вийде дешевше та смачніше, ніж у ресторані: як приготувати грузинські хінкалі вдома

Хінкалі – ідеальна ідея для смачного обіду. Вони мають неперевершений вигляд і просто захоплюють своїм смаком.

Хінкалі – популярна страва грузинської кухні. Готується з тіста, начиненого м’ясом, рибою або овочами та спеціями.

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Начинки хінкалі варіюються в залежності від місцевості. Оригінальний рецепт, так звані хевсурулі, складався лише з м’ясного фаршу (баранини або суміші яловичини та свинини), цибулі, перцю чилі, солі та кмину. Однак у сучасних рецептах, використовують петрушку, коріандр, а замість м'яса можна покласти гриби, картоплю або сир.

Рецепт хінкалі

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

– 400 грамів яловичого фаршу;– 1 цибулина;– 500 грамів борошна;– 1 столова ложка олії;– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка до смаку.

Приготування:

На кондитерську дошку насипте борошно, дрібку солі і склянку гарячої води. Додайте олію і замісіть тісто руками, поки воно не стане м’яким і еластичним. Викладіть м’ясо в миску, додайте дрібно нарізану цибулю, петрушку, сіль і перець. Все перемішайте. Розділіть тісто на 2 частини. Кожну частину розкачайте і склянкою виріжте кружечки. Кожен кружечок наповніть начинкою в центрі та загорніть краї вгору. У великій каструлі закип’ятіть злегка підсолену воду і невеликими порціями додайте хінкалі. Готуйте приблизно 8 – 9 хвилин після того, як вони спливуть.

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