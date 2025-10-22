Печиво-сендвіч "Орео" – один з найпопулярніших смаколиків, але ви можете піти далі та з його допомогою створити власний шедевр. Будьте певні – довго він у вашому холодильнику не затримається, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Читайте також Яйце і йогурт – ось і вся турбота: смажені пиріжки до кави, які можна готувати щодня

Як приготувати торт з "Орео"?

  • Час: 2 години 20 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
корж:
– 150 грамів печива "Орео";
– 100 грамів вершкового масла;
крем:
– 400 грамів Маскарпоне;
– 200 мілілітрів вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– печиво "Орео".

Приготування:

  1. Печиво роз’єднайте навпіл і відокремте кремову начинку в окрему миску.
  2. Половинки печива подрібніть у чаші блендера до стану дрібної крихти.
  3. Отриману масу змішайте з розтопленим вершковим маслом, щоб утворилася однорідна суміш.
  4. Дно форми вистеліть пергаментом і викладіть туди масу з печива, розрівняйте.
  5. У вершки всипте цукрову пудру та добре збийте міксером до стійкої консистенції. Додайте маскарпоне і продовжуйте збивати до однорідності.
  6. У сирну суміш введіть крем від печива, а також додайте подрібнені 50 грамів печива, усе ретельно перемішайте.
  7. Викладіть готову сирну масу поверх основи, розрівняйте лопаткою та поставте торт у холодильник приблизно на дві години.
  8. Коли десерт застигне, дістаньте його з форми й прикрасьте зверху шматочками печива.

А ще вам може стати у пригоді рецепт десерту з печивом з TikTok shpigunov_igor.

Що ще смачненького приготувати?

  • Вам можуть сподобатися сирні палички – ідеальний додаток до серіалу чи книги.

  • Або ж можна докласти трішки зусиль та насолодитися смаком торта "Спартак".