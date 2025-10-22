Печиво-сендвіч "Орео" – один з найпопулярніших смаколиків, але ви можете піти далі та з його допомогою створити власний шедевр. Будьте певні – довго він у вашому холодильнику не затримається, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як приготувати торт з "Орео"?

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

корж:

– 150 грамів печива "Орео";

– 100 грамів вершкового масла;

крем:

– 400 грамів Маскарпоне;

– 200 мілілітрів вершків;

– 50 грамів цукрової пудри;

– печиво "Орео".

Приготування:

Печиво роз’єднайте навпіл і відокремте кремову начинку в окрему миску. Половинки печива подрібніть у чаші блендера до стану дрібної крихти. Отриману масу змішайте з розтопленим вершковим маслом, щоб утворилася однорідна суміш. Дно форми вистеліть пергаментом і викладіть туди масу з печива, розрівняйте. У вершки всипте цукрову пудру та добре збийте міксером до стійкої консистенції. Додайте маскарпоне і продовжуйте збивати до однорідності. У сирну суміш введіть крем від печива, а також додайте подрібнені 50 грамів печива, усе ретельно перемішайте. Викладіть готову сирну масу поверх основи, розрівняйте лопаткою та поставте торт у холодильник приблизно на дві години. Коли десерт застигне, дістаньте його з форми й прикрасьте зверху шматочками печива.

