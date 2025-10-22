Печиво-сендвіч "Орео" – один з найпопулярніших смаколиків, але ви можете піти далі та з його допомогою створити власний шедевр. Будьте певні – довго він у вашому холодильнику не затримається, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як приготувати торт з "Орео"?
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
корж:
– 150 грамів печива "Орео";
– 100 грамів вершкового масла;
крем:
– 400 грамів Маскарпоне;
– 200 мілілітрів вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– печиво "Орео".
Приготування:
- Печиво роз’єднайте навпіл і відокремте кремову начинку в окрему миску.
- Половинки печива подрібніть у чаші блендера до стану дрібної крихти.
- Отриману масу змішайте з розтопленим вершковим маслом, щоб утворилася однорідна суміш.
- Дно форми вистеліть пергаментом і викладіть туди масу з печива, розрівняйте.
- У вершки всипте цукрову пудру та добре збийте міксером до стійкої консистенції. Додайте маскарпоне і продовжуйте збивати до однорідності.
- У сирну суміш введіть крем від печива, а також додайте подрібнені 50 грамів печива, усе ретельно перемішайте.
- Викладіть готову сирну масу поверх основи, розрівняйте лопаткою та поставте торт у холодильник приблизно на дві години.
- Коли десерт застигне, дістаньте його з форми й прикрасьте зверху шматочками печива.
