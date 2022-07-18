Цвітну капусту можна варити, запікати, смажити на грилі й додавати в салати. З неї вийде як самостійна вегетаріанська страва, так і чудове доповнення до м'ясних страв.

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Обираємо досконалий продукт

Для того, що страви з цвітної капусти смакували особливо смачно, перш за все слід обрати якісний овоч. Суцвіття цвітної капусти повинні бути однорідного світлого кольору. Також потрібно дивитися на листя, якщо воно в'яле з жовтими цятками – це свідчення того, що цвітна капуста не свіжа. Вибирайте овоч з пружним і зеленим листям.

Пам’ятайте, що не варто купувати про запас. Зберігати цвітну капусту в холодильнику можна не більше трьох днів, тому постарайтеся використати її якомога швидше. Це також забезпечує найкращий смак.

Чудовий овоч / Фото unsplash

Секрети приготування

Перед варінням необхідно видалити тверду частину плодоніжки. Листя також необхідно відокремити, але не викидуйте його! Помийте та очистіть від всього зайвого, згодом його можна додати у смузі чи супи.

Цвітну капусту зазвичай варять цілком. На овоч середнього розміру потрібно приблизно 2,5 літри підсоленого окропу. Щоб цвітна капуста була аль денте, відваріть її приблизно 7 хвилин. Варто встановити таймер, щоб не проґавити час. Якщо ви віддаєте перевагу, щоб цвітна капуста була м’якшою, ви можете варити її ще 2 хвилини.

Рецепт хрусткої капусти у духовці

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото mniammniam

Інгредієнти:

1 велика цвітна капуста;

2 склянки панірувальні сухарі;

1 склянка пшеничного борошна;

1 склянка газованої води;

1 яйце;

3 зубчики часнику;

1 чайна ложка паприки;

сіль, чорний перець до смаку.

Для соусу:

1 склянка грецького йогурту;

3 столові ложки подрібненої петрушки;

3 столові ложки подрібненого базиліку;

3 столові ложки подрібненого кропу:

2 столові ложки майонезу;

1 столова ложка гірчиці;

сіль свіжомелений чорний перець до смаку.

Приготування:

Цвітну капусту розділіть на окремі суцвіття. У велику миску висипте борошно і додайте приправи, яйце, воду та продавлений через прес часник. Все ретельно перемішайте. Викладіть суцвіття цвітної капусти в миску з тістом. Деко застеліть папером для випікання і збризніть олією. Покрийте суцвіття цвітної капусти панірувальними сухарями і викладіть на деко. Поставте в розігріту до 220 градусів духовку і випікайте 20 – 25 хвилин, поки панірувальні сухарі не стануть золотистими. Під час запікання приготуйте соус. Вилийте йогурт у миску та додайте решту інгредієнтів, все ретельно змішайте. Подавайте запечену цвітну капусту з йогуртовим соусом.