Цвітну капусту можна варити, запікати, смажити на грилі й додавати в салати. З неї вийде як самостійна вегетаріанська страва, так і чудове доповнення до м'ясних страв.

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Обираємо досконалий продукт

Для того, що страви з цвітної капусти смакували особливо смачно, перш за все слід обрати якісний овоч. Суцвіття цвітної капусти повинні бути однорідного світлого кольору. Також потрібно дивитися на листя, якщо воно в'яле з жовтими цятками – це свідчення того, що цвітна капуста не свіжа. Вибирайте овоч з пружним і зеленим листям.

Пам’ятайте, що не варто купувати про запас. Зберігати цвітну капусту в холодильнику можна не більше трьох днів, тому постарайтеся використати її якомога швидше. Це також забезпечує найкращий смак.

Чудовий овоч / Фото unsplash

Секрети приготування

Перед варінням необхідно видалити тверду частину плодоніжки. Листя також необхідно відокремити, але не викидуйте його! Помийте та очистіть від всього зайвого, згодом його можна додати у смузі чи супи.

Цвітну капусту зазвичай варять цілком. На овоч середнього розміру потрібно приблизно 2,5 літри підсоленого окропу. Щоб цвітна капуста була аль денте, відваріть її приблизно 7 хвилин. Варто встановити таймер, щоб не проґавити час. Якщо ви віддаєте перевагу, щоб цвітна капуста була м’якшою, ви можете варити її ще 2 хвилини.

Рецепт хрусткої капусти у духовці

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Просто та апетитно / Фото mniammniam

Інгредієнти:

  • 1 велика цвітна капуста;
  • 2 склянки панірувальні сухарі;
  • 1 склянка пшеничного борошна;
  • 1 склянка газованої води;
  • 1 яйце;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 чайна ложка паприки;
  • сіль, чорний перець до смаку.

Для соусу:

  • 1 склянка грецького йогурту;
  • 3 столові ложки подрібненої петрушки;
  • 3 столові ложки подрібненого базиліку;
  • 3 столові ложки подрібненого кропу:
  • 2 столові ложки майонезу;
  • 1 столова ложка гірчиці;
  • сіль свіжомелений чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Цвітну капусту розділіть на окремі суцвіття.
  2. У велику миску висипте борошно і додайте приправи, яйце, воду та продавлений через прес часник. Все ретельно перемішайте.
  3. Викладіть суцвіття цвітної капусти в миску з тістом.
  4. Деко застеліть папером для випікання і збризніть олією.
  5. Покрийте суцвіття цвітної капусти панірувальними сухарями і викладіть на деко.
  6. Поставте в розігріту до 220 градусів духовку і випікайте 20 – 25 хвилин, поки панірувальні сухарі не стануть золотистими.
  7. Під час запікання приготуйте соус. Вилийте йогурт у миску та додайте решту інгредієнтів, все ретельно змішайте.
  8. Подавайте запечену цвітну капусту з йогуртовим соусом.

Цікаво знати

Як уберегти цвітну капусту від гіркоти?
Гіркота у капусті з'являється через невмілу обробку. Ви можете легко впоратися з цією проблемою. У воду, в якій варите цвітну капусту, додайте трохи цукру (досить 1 чайної ложки на 1 літр рідини). Для нейтралізації гіркого присмаку також чудово підійдуть кілька столових ложок молока.