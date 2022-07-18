Цвітну капусту можна варити, запікати, смажити на грилі й додавати в салати. З неї вийде як самостійна вегетаріанська страва, так і чудове доповнення до м'ясних страв.
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Обираємо досконалий продукт
Для того, що страви з цвітної капусти смакували особливо смачно, перш за все слід обрати якісний овоч. Суцвіття цвітної капусти повинні бути однорідного світлого кольору. Також потрібно дивитися на листя, якщо воно в'яле з жовтими цятками – це свідчення того, що цвітна капуста не свіжа. Вибирайте овоч з пружним і зеленим листям.
Пам’ятайте, що не варто купувати про запас. Зберігати цвітну капусту в холодильнику можна не більше трьох днів, тому постарайтеся використати її якомога швидше. Це також забезпечує найкращий смак.
Чудовий овоч / Фото unsplash
Секрети приготування
Перед варінням необхідно видалити тверду частину плодоніжки. Листя також необхідно відокремити, але не викидуйте його! Помийте та очистіть від всього зайвого, згодом його можна додати у смузі чи супи.
Цвітну капусту зазвичай варять цілком. На овоч середнього розміру потрібно приблизно 2,5 літри підсоленого окропу. Щоб цвітна капуста була аль денте, відваріть її приблизно 7 хвилин. Варто встановити таймер, щоб не проґавити час. Якщо ви віддаєте перевагу, щоб цвітна капуста була м’якшою, ви можете варити її ще 2 хвилини.
Рецепт хрусткої капусти у духовці
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Просто та апетитно / Фото mniammniam
Інгредієнти:
- 1 велика цвітна капуста;
- 2 склянки панірувальні сухарі;
- 1 склянка пшеничного борошна;
- 1 склянка газованої води;
- 1 яйце;
- 3 зубчики часнику;
- 1 чайна ложка паприки;
- сіль, чорний перець до смаку.
Для соусу:
- 1 склянка грецького йогурту;
- 3 столові ложки подрібненої петрушки;
- 3 столові ложки подрібненого базиліку;
- 3 столові ложки подрібненого кропу:
- 2 столові ложки майонезу;
- 1 столова ложка гірчиці;
- сіль свіжомелений чорний перець до смаку.
Приготування:
- Цвітну капусту розділіть на окремі суцвіття.
- У велику миску висипте борошно і додайте приправи, яйце, воду та продавлений через прес часник. Все ретельно перемішайте.
- Викладіть суцвіття цвітної капусти в миску з тістом.
- Деко застеліть папером для випікання і збризніть олією.
- Покрийте суцвіття цвітної капусти панірувальними сухарями і викладіть на деко.
- Поставте в розігріту до 220 градусів духовку і випікайте 20 – 25 хвилин, поки панірувальні сухарі не стануть золотистими.
- Під час запікання приготуйте соус. Вилийте йогурт у миску та додайте решту інгредієнтів, все ретельно змішайте.
- Подавайте запечену цвітну капусту з йогуртовим соусом.
Цікаво знатиЯк уберегти цвітну капусту від гіркоти?
Гіркота у капусті з'являється через невмілу обробку. Ви можете легко впоратися з цією проблемою. У воду, в якій варите цвітну капусту, додайте трохи цукру (досить 1 чайної ложки на 1 літр рідини). Для нейтралізації гіркого присмаку також чудово підійдуть кілька столових ложок молока.