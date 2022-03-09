Хліботерапія: домашня паляниця на заквасці без довгого вимішування

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом домашнього хліба без клопіткого вимішування. Борошно, цільнозернове чи вищого ґатунку, – на ваш розсуд.

Для цього хліба можна використати закваску або опару (біґу чи пуліш). Рецепт не передбачає важкого вимішування, але кілька особливих маніпуляцій вам треба буде опанувати.

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Хліб на заквасці без довгого вимішування

Інгредієнти:

400 грамів пшеничного борошна;

вода:

– 310 мілілітрів – для цільнозернового борошна;

– 270 мілілітрів – для борошна вищого ґатунку;

– 310 мілілітрів – для цільнозернового борошна; – 270 мілілітрів – для борошна вищого ґатунку; 8 – 9 грамів солі;

80 грамів будь-якої закваски чи опари.

Приготування:

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудок.

Влийте до борошна воду й залиште суміш на 1 – 2 години, щоб відбувся автоліз – вивільнилася й задіяла клейковина. Тоді працювати з тістом буде легше.

Додайте закваску та перемішайте тісто особливим чином: беріть мокрими руками край тіста, трохи витягуйте його й перекладайте на протилежний край. Так потрібно зробити з усіх боків кілька разів.

Накрийте тісто харчовою плівкою й залиште на пів години. Тісто буде доволі рідке – не лякайтеся цього.

Додайте сіль і знову "витягніть" тісто кілька разів. Знову накрийте плівкою й залиште на 60 хвилин у теплому місці.

Підчепіть тісто знизу по центру, підніміть із миски – воно тягтиметься, а ви підгортайте його краї до середини. Те саме зробіть ще раз, повернувши тісто на 90 градусів. На відео Володимир Ярославський показує, як правильно підгортати тісто:

Залиште його на 45 хвилин, далі повторіть процес ще двічі.

Коли тісто підійшло, починаємо формувати його для випікання: поверхню стільниці посипте борошном, покладіть тісто і згорніть все в рулет повздовж, далі поперек, заліплюючи краї.

Покладіть тісто в глибокий посуд, який попередньо накрийте рушником. Посипте борошном та дайте постояти 40 – 45 хвилин.

Розігрійте духовку до 250 градусів разом із формою для випікання –чавунною гусятницею чи каструлею. Обережно перекладіть тісто на харчовий пергамент і з ним викладіть до форми. Накрийте кришкою й випікайте 30 хвилин.

Зніміть кришку та випікайте ще 20 хвилин, зменшивши вогонь до 200 градусів.

Готовий хліб охолодіть на решітці та подавайте до столу.

Смачного!