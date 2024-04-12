Вдасться навіть без желатину: готуємо фантастичний холодець з курки

12 квітня 2024, 19:42
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Джерело:

filozofia smaku

Смачний холодець з курки можна зробити навіть без желатину. Просто скористайтеся цим простим покроковим рецептом.

Такий холодець точно стане окрасою вашого столу. Цілком ймовірно, що він зникне з нього першим.

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Рецепт холодцю з курки

  • Час: 2 години
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
400 грамів курячих лапок;
– 600 грамів крил;
– 1 морква;
– половина кореня петрушки;
– невеликий шматочок селери;
– 5 сантиметрів цибулі-порею;
– 2 лаврові листки;
– 3 горошини запашного перцю;
– сіль до смаку;
– сушений майоран до смаку.

Приготування:

  1. У каструлю покладіть вимиті та очищені лапки. Проваріть їх 1 – 2 хвилини в окропі.
  2. Почистьте лапки від плівки та викладіть у каструлю.
  3. Додайте цибулю-порей, лавровий лист і запашний перець та крильця.
  4. Залийте приблизно 1,5 – 1,8 літрами холодної води, щоб вона повністю покрила м'ясо.
  5. Доведіть до кипіння, після чого варіть на повільному вогні 1 – 1,5 години.
  6. Вийміть крильця щипцями та викладіть на дошку. Додайте в бульйон очищені та порізані на 3 – 4 частини овочі. Продовжуйте варити ще 45 – 60 хвилин.
  7. Приправте сіллю та сушеним майораном.
  8. Куряче м'ясо відокремте від шкіри та кісток.
  9. У салатники або спеціальний посуд для холодцю викладіть м'ясо, залийте бульйоном та поставте у холодильник до застигання.
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Автор: Ольга Котів