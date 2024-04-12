Вдасться навіть без желатину: готуємо фантастичний холодець з курки
12 квітня 2024, 19:42Читать новость на русском
Джерело:filozofia smaku
Смачний холодець з курки можна зробити навіть без желатину. Просто скористайтеся цим простим покроковим рецептом.
Такий холодець точно стане окрасою вашого столу. Цілком ймовірно, що він зникне з нього першим.
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Рецепт холодцю з курки
- Час: 2 години
- Порцій: 4
– 400 грамів курячих лапок;
– 600 грамів крил;
– 1 морква;
– половина кореня петрушки;
– невеликий шматочок селери;
– 5 сантиметрів цибулі-порею;
– 2 лаврові листки;
– 3 горошини запашного перцю;
– сіль до смаку;
– сушений майоран до смаку.
Приготування:
- У каструлю покладіть вимиті та очищені лапки. Проваріть їх 1 – 2 хвилини в окропі.
- Почистьте лапки від плівки та викладіть у каструлю.
- Додайте цибулю-порей, лавровий лист і запашний перець та крильця.
- Залийте приблизно 1,5 – 1,8 літрами холодної води, щоб вона повністю покрила м'ясо.
- Доведіть до кипіння, після чого варіть на повільному вогні 1 – 1,5 години.
- Вийміть крильця щипцями та викладіть на дошку. Додайте в бульйон очищені та порізані на 3 – 4 частини овочі. Продовжуйте варити ще 45 – 60 хвилин.
- Приправте сіллю та сушеним майораном.
- Куряче м'ясо відокремте від шкіри та кісток.
- У салатники або спеціальний посуд для холодцю викладіть м'ясо, залийте бульйоном та поставте у холодильник до застигання.