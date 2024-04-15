Зникне зі столу за хвилину: елементарний рецепт холодцю в мультиварці
15 квітня 2024, 17:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Холодець дуже просто приготувати у мультиварці. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.
Фактично все зробить мультиварка. Ви лише будете насолоджуватися результатом.
Варто спробувати Користь у кожному шматочку: 5 ідей казкових сніданків із морепродуктами
Рецепт холодцю в мультичарці
- Час: 5 годин
- Порцій: 6
– 2 свинячі ніжки;
– 500 грамів курятини;
– 500 грамів свинини;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 5 горошин чорного перцю;
– 4 зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– 1 лавровий лист. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар'єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ "Водний Світ". Адже це швидко, корисно і завжди смачно!
Приготування:
- Свинячі ніжки почистьте, помийте, залийте водою і залиште на 1 годину.
- М'ясо також помийте, наріжте шматочками та покладіть у чашу мультиварки. Додайте вимочені свинячі ніжки, очищену цибулю, моркву, горошини перцю і сіль.
- Залийте водою, щоб вона покривала м'ясо на 2 – 3 сантиметри. Закрийте кришку і поставте режим "Тушкування" на 5 годин.
- Потім дістаньте ніжки та м'ясо. Наріжте його невеликими шматочками. Розкладіть м'ясо і пропущений через прес часник по формах для холодцю. Залийте процідженим бульйоном, прикрасьте кружальцями вареної моркви.
- Залиште холодець при кімнатній температурі, щоб він охолонув, а потім помістіть у холодильник до повного застигання. Краще це зробити на ніч.