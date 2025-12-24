Але щоб гриби віддали максимум користі й смаку, важливо правильно їх приготувати, інформує 24 Канал з посиланням на Beszamel. Скільки варити сушені гриби, щоб начинка для вушок, вареників чи крокетів вийшла м’якою, духмяною та концентрованою, читайте далі.

Скільки варити сушені гриби

Незалежно від того, готуєте ви гриби для начинки до вушок, вареників, крокетів чи для супу, принцип залишається однаковим:

Замочені гриби варіть у тій самій воді, в якій вони настоювалися. Перед варінням перекладіть гриби в невеликий сотейник, а воду зливайте обережно, залишаючи на дні пісок і дрібні домішки. Доведіть гриби з водою до кипіння. Після закипання зменште вогонь і варіть приблизно 15 хвилин. Зніміть з плити, накрийте кришкою й залиште до повного охолодження. Процідіть відвар – грибний бульйон чудово підходить для соусів, супів або підлив. Готові гриби дрібно наріжте або перемеліть і використовуйте для начинки.

Правильно зварені сушені гриби виходять м’якими, ароматними й з насиченим смаком – саме такими, якими вони мають бути у святкових стравах.

Чи потрібно замочувати сушені гриби перед варінням?

Більшість кулінарів радять замочувати сушені гриби в холодній воді щонайменше на 10 – 12 годин. Така підготовка не випадкова: попереднє замочування дозволяє грибам "прокинутися" і краще віддати свій аромат під час подальшого короткого варіння, каже Smakosze.

Може здатися, що замочування не є обов’язковим, адже гриби можна просто довше варити. Але тут є важливий нюанс: тривала термічна обробка позбавляє гриби частини їхнього природного запаху. Ароматичні сполуки, які формують характерний грибний смак, випаровуються під час інтенсивного кипіння. Тому замочування – це не зайвий крок, а спосіб зберегти максимум смаку.

